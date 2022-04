Cette appli veut aider les enfants victimes de harcèlement scolaire, voici comment

L’association Marion la main tendue propose une application gratuite pour aider les 9-17 ans victimes de harcèlement scolaire : découvrez Kolibri.

Un joli nom d’oiseau, pour une application qui peut éviter des drames. Kolibri, l’application lancée par l’association Marion la main tendue, a été créée pour aider les élèves victimes de harcèlement, en amont des violences.

Une application pour aider à parler du harcèlement scolaire

Dès la grande section de maternelle, le harcèlement scolaire toucherait un million d’enfants en France — un chiffre effarant auquel s’ajoute celui de la non-prise de parole des enfants concernés : seulement un sur deux en parlerait à ses proches.

C’est là que Kolibri entre en scène : l’application, au design doux et chaleureux, propose aux enfants utilisateurs de choisir des émoticônes pour décrire ce qu’ils ressentent. Des phrases simples peuvent aussi être sélectionnées pour faciliter les échanges et détailler un acte de violence.

Les résultats peuvent être ensuite partagés avec un proche qui est relié au compte, et lui permettre ainsi de savoir ce que ressent l’enfant ou l’adolescent.

Au micro d’Europe 1, Mathilde Zrida, éducatrice et art-thérapeute ayant contribué à la conception de Kolibri, explique :

L’application fonctionne effectivement avec des réponses préenregistrées. L’enfant n’a pas besoin d’écrire en tant que tel, de mettre en mots ce qui est difficile dans ce genre de situation. Cette application permet de rétablir au moins une première communication, comme un premier pas pour pouvoir ensuite agir. Mathilde Zrida – Europe 1

En plus de son aide à détecter les faits de harcèlement et à libérer la parole des victimes, Kolibri redirige également vers les numéros du gouvernement, le 3020 et le 3018, spécialisés dans la répression des faits de harcèlement.

Application disponible sur Google Play

Télécharger l’appli dans l’App Store

À lire aussi : Le jour où j’ai tenu tête à ma harceleuse

Crédit photo image de une : Mikhail Nilov – Pexels