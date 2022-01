Cet highlighter est la star des réseaux et vous allez comprendre pourquoi

Un highlighter peut-il devenir une véritable star des réseaux ? La réponse est Oui ! Merci Refy Beauty.

C’est plutôt fou n’est-ce pas ? Qu’un produit puisse être hissé, du jour au lendemain, au rang d’indispensable ? Et pourtant, c’est ce qu’il se passe aujourd’hui pour la marque Refy Beauty qui a mis au point un highlighter à l’effet si naturel et glowy qu’il éclaire le visage en moins de temps qu’il n’en faut pour dire « ouf ».

C’est simple, la dernière fois qu’on a vu ça, c’était lorsque Charlotte Tilbury avait sorti le Pinkgasm, son blush/enlumineur qui a tellement cassé Internet qu’il est en ce moment même in-trou-vable !

Mais revenons à Refy Beauty… Si vous faites partie de la beautysphere, il est possible que vous la connaissiez déjà, car elle n’en n’est pas à son premier buzz. Il y a quelques mois, grâce à sa « brow collection », elle a fait un véritable tabac en proposant une gamme de trois produits capables de rendre vos sourcils plus fournis et domptés que jamais.

Maintenant, elle s’attaque à l’éclat en imaginant un highlighter liquide et hyperpigmenté, aux reflets couleur champagne, dans le cadre de sa deuxième collection baptisée Summer Skin.

L’highlighter Refy Beauty, produit validé par TikTok

Les tiktokeuses raffolent des nouveautés beauté qui peuvent pimper leur routine. Elles ont donc très vite eu envie de tester l’highlighter non pailleté imaginé par Refy Beauty, une marque suivie par pas moins de 264 000 personnes sur Instagram…

Et le résultat les a toutes bluffées à l’instar de @vandanakan qui, après avoir appliqué le produit au pinceau a déclaré :

« Ça n’a pas soulevé ce que j’avais en dessous. Ça capte juste la lumière, c’est tellement beau. »

Un highlighter à appliquer avant ou après le fond de teint

Très léger, l’highlighter proposé par Refy Beauty est une merveille pour plusieurs raisons.

Déjà parce qu’il est non pailleté, ce qui permet d’obtenir un effet beaucoup plus naturel qu’un highlighter poudré ou trop irisé pourrait donner, mais en plus, c’est un un produit versatile qui peut se placer à tout moment de votre routine !

D’abord, il peut prendre la forme d’un primer en étant appliqué avant le fond de teint pour obtenir un max de lumière naturellement. Ensuite, évidemment, il peut être tapoté sur les zones à mettre en avant et sa formule peut même se superposer pour obtenir un éclat digne d’une boule à facette. Que demande le peuple ?

Highlighter, Refy Beauty, 21€

Crédits de l’image de une : @refybeauty.

