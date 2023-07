C’est quoi, un bébé lotus ?

Avez-vous déjà entendu parler des « bébés lotus » ? Qu’est-ce que ce terme ? Qu’est-ce qu’il désigne ?

La naissance lotus — ou le bébé lotus — désigne un acte simple : celui de ne pas couper le cordon ombilical après la naissance. Concrètement, ça se présente comme cela : le bébé sort de l’utérus, le placenta aussi, et on ne touche à rien. Pas de clampage, pas de coupe, le bébé et son placenta restent ensemble jusqu’à ce que le cordon tombe de lui-même, dans les 3 à 10 jours suivant la naissance, parfois même plus tôt.

Les bébés lotus, une tradition peu courante en France

Si dans l’Hexagone, cette pratique est encore rare, ce n’est pas le cas dans certains pays d’Asie ou d’Afrique. L’origine de ce terme viendrait de la mythologie hindoue qui explique que « c’est du lotus éclos du nombril de Vishnou que va sortir notre monde ». Le placenta, organe fabriqué pendant la grossesse et qui permet au bébé d’avoir tous les nutriments dont il a besoin pour grandir dans l’utérus, ressemble d’ailleurs pas mal aux feuilles de cette jolie fleur. Mais quel est le but de cette pratique ? Sans fondements scientifiques réels, le fait de ne pas couper le cordon après la naissance permettrait d’ancrer une plus forte relation entre le bébé et ses parents, et de rendre la naissance moins traumatisante et médicalisée.

En France, ces bébés lotus naissent généralement à domicile, puisque les maternités ne pratiquent pas cet acte, sauf exception. La raison est simple : laisser le placenta relié au bébé pendant des jours peut être sanitairement dangereux. En effet, prendre soin du placenta pour qu’il ne s’infecte pas, et ne transmette pas de maladies au nouveau-né est technique : il faudrait que l’organe expulsé soit enfermé dans une boite hermétique, qu’il soit également recouvert d’un linge qui doit être changé tous les jours, et recouvert de gros sel pour être conservé. Le placenta pourrit rapidement, et il faut à tout prix éviter l’échange de maladies infectieuses avec le nourrisson auquel il reste relié.

Quel est le but des naissances lotus ?

Scientifiquement, il n’y aurait pas de bénéfices prouvés au fait de laisser le placenta et le cordon ombilical reliés au nouveau-né pendant plusieurs jours. Cette pratique serait plus d’ordre spirituel pour celles qui pratiquent ces naissances. Fournir les soins nécessaires au placenta et à l’enfant, se replier sur son nouveau-né après sa naissance et avoir une logistique différente pour présenter son bébé dans les jours qui suivent sa mise au monde pourrait permettre aux nouveaux parents de créer une relation plus fusionnelle et instinctive avec leur nourrisson. En effet, on ne trimballe pas un bébé et son placenta dans sa boîte hermétique aussi facilement que ça. Sans compter que pour éviter les infections, les visites de la famille à domicile sont limitées.

Quelle est l’alternative aux naissances lotus ?

Néanmoins, si le fait de laisser l’intégralité du cordon et du placenta attachés au bébé n’a pas de bienfaits scientifiques prouvés, l’OMS recommande une alternative : celle du clampage de cordon tardif. En effet, attendre une à trois minutes avant de clamper le cordon ombilical après la venue au monde entraînerait « une augmentation de plus de 50 % des réserves en fer à six mois chez les bébés nés à terme ». Comme le précise l’Organisation mondiale de la Santé : « L’anémie chez l’enfant, causée principalement par la carence en fer, conduit à une augmentation de la mortalité infantile et à des troubles du développement comportemental, moteur et cognitif. (…) Les études mettent en évidence une réduction de 61 % du taux d’anémie nécessitant une transfusion sanguine en cas de clampage tardif du cordon. »

S’il suffit de ne pas couper le cordon immédiatement après la naissance pour éviter les anémies infantiles, c’est une bonne chose.

Une autre possibilité intéressante peut être également celle le don du sang de cordon : cette initiative, pratiquée dans de nombreuses maternités, permet à de nombreux enfants atteints de maladies du sang, comme la leucémie, de bénéficier des cellules souches présentes dans le cordon ombilical. Donner le sang du cordon est indolore pour la mère et l’enfant, et peut sauver de nombreuses vies.

