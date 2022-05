C’est les French Days chez Sephora et voici les meilleurs deals

Pendant six jours, c’est les French Days chez Sephora, l’occasion de s’offrir quelques pépites beauté à prix plus doux.

Jusqu’au 9 mai 2022, l’e-shop de Sephora propose un grand nombre de réductions sur les parfums, le maquillage et les produits de soin pour la peau et pour les cheveux à l’occasion des French Days. L’excuse parfaite pour se faire plaisir (ou gâter ses proches) sans trop exploser le budget.

Profitez de 25% de réduction dès 89€ d’achat sur le site de l’enseigne avec le code SEPHOFRENCH.

Mascara Volume Effet Faux Cils d’Yves Saint Laurent

Lancé il y a plus de quinze ans, le mascara Effet Faux Cils d’Yves Saint Laurent est la référence pour une frange de cils bien épaisse et sans paquets. En plus du noir iconique, il est disponible en cinq autres teintes résolument « couture » : brun, bleu outremer, violet, bourgogne et bleu marine.

Retrouvez le Mascara Effet Faux Cils d’Yves Saint Laurent, 28,50€ au lieu de 38€

Poudre éclat naturel Terracotta Nude de Guerlain

Grâce à sa teinte universelle, cette poudre donne de l’éclat à toutes les carnations en deux coups de pinceau. Très fine, elle lisse le grain de peau tout en transparence, révélant un aspect « peau nue » plus vrai que nature.

Retrouvez la Poudre éclat naturel Terracotta Nude de Guerlain, 39,92€ au lieu de 49,90€

Rouge à lèvres Rouge Coco Bloom de Chanel

Disponible en vingt teintes éclatantes qui vont du rose pêche au grenat, ce rouge à lèvres hydratant dépose sur la bouche une matière gourmande, brillante et longue tenue, tout en lissant et en repulpant les lèvres.

Retrouvez le Rouge à lèvres Rouge Coco Bloom de Chanel, 34,40€ au lieu de 43€

Coffret Eau de parfum Idôle de Lancôme

En plus de l’Eau de parfum Idôle (50 ml), ce joli coffret fleuri signé Lancôme contient une crème parfumée pour le corps (50 ml) ainsi qu’un format voyage de son jus star aux notes de rose, jasmin et chypre.

Retrouvez le coffret Eau de parfum Idôle de Lancôme, 66,75€ au lieu de 89€

Coffret Eau de parfum L’Interdit de Givenchy

Pour prolonger l’expérience de sa fragrance culte, Givenchy propose un beau coffret tout de rouge vêtu contenant l’eau de parfum L’Interdit (50 ml) ainsi qu’un mini rouge à lèvres Le Rouge et une miniature du mascara Volume Disturbia.

Retrouvez le Coffret Eau de parfum L’Interdit de Givenchy, 73,50€ au lieu de 98€

Auto-bronzant visage Addition Concentré Éclat Visage de Clarins

Pour afficher une mine ensoleillée été comme hiver, Clarins propose des gouttes bronzantes à mélanger à sa crème de soin habituelle. Deux à trois gouttes suffisent pour obtenir un joli hâle sur le visage, sans oublier le cou et le décolleté pour un résultat ultra naturel.

Retrouvez l’Addition Concentré Éclat Visage de Clarins, 24,80€ au lieu de 31€

Coffret Eau de parfum Chloé de Chloé

L’eau de parfum éponyme de la maison Chloé est ici proposée dans un joli coffret rose poudre en carton recyclable, et accompagnée d’un vaporisateur de voyage pour les petites retouches « coup de boost » de la journée.

Retrouvez le Coffret Eau de parfum Chloé de Chloé, 69,75€ au lieu de 93€

