Ces boissons virales sont censées faire décoller votre libido : bullshit ou recettes magiques ?

Sur TikTok et autres réseaux sociaux, des recettes de grand-mère NSFW rencontrent de francs succès. Parmi elles, un grog caféiné censé augmenter le désir, et un cocktail digne de la petite pilule bleue. Bullshit ou élixirs magiques ?

Vous connaissez sûrement les propriétés aphrodisiaques qu’on prête au gingembre, au chocolat, ou encore aux huîtres… Mélangez les trois, et pas sûr que votre estomac résiste, cependant ! Depuis quelques semaines, des recettes un poil moins risquées pour la digestion, censées donner un coup de boost à la libido, fascinent la Toile.

L’une est un mélange hasardeux de Red Bull et de Jägermeister (boisson du diable, selon moi) surnommée le « Viagra liquide », l’autre est un mix gourmand de café et d’épices intitulée sobrement le « Sex Coffee ». Ces deux recettes, qui promettent une libido débordante, sont devenues virales et les vidéos louant leurs vertus inondent TikTok et autres réseaux sociaux !

Boire deux ou trois tasses de café au quotidien permettrait de réduire la probabilité de troubles de l’érection. Health Science Center

Vous reprendrez bien un peu de libido ?

En France, plus de 20% de la population dit souffrir souvent d’une absence ou d’une insuffisance de désir, et six Françaises sur dix sont insatisfaites de leur libido, qu’elles estiment trop peu présente…

Pour pallier le manque de désir et raviver la flamme, certains et certaines se tournent vers des solutions plus ou moins efficaces. Du côté des personnes à pénis, certaines options traitant la dysfonction érectile sont remboursées par l’Assurance Maladie sous certaines conditions. Pour les autres, internet grouille d’astuces psychologiques ou de recettes aphrodisiaques.

Justement, sur TikTok, deux recettes se détachent du lot et promettent de réveiller les libidos en phase d’hibernation. La première, le « Sex Coffee », est un mélange de café noir, de poudre de cacao cru, de lait de coco, de poudre de maca, de cannelle et de miel. Un mélange gourmand qui, consommé quotidiennement pendant deux semaines, est censé avoir un effet positif sur la libido.

D’ailleurs, plusieurs vidéos vantent les mérites de la consommation de café avant une session de sexe. Ces revendications ne sortent pas de nulle part puisque, d’après les recherches du Health Science Center de l’université du Texas, boire deux ou trois tasses de café au quotidien permettrait de réduire la probabilité de troubles de l’érection. Le Huffington Post rapporte même que cette étude démontrait que les personnes à pénis qui consommaient « de 85 à 170 mg de caféine par jour présentaient un risque de dysfonction érectile inférieur de 42% à la moyenne ! »

La seconde est un cocktail alcoolisé. On connaissait déjà le Sex on The Beach, qui n’a de sensuel que son nom, voici le « Viagra liquide ». En mélangeant du Red Bull, une boisson énergisante, et du Jägermeister, une liqueur à base d’herbes et d’épices, les troubles de l’érection sont censés s’envoler, et le désir se décupler.

Attention cependant, plusieurs études soulèvent le risque que peut constituer le mélange alcool et boissons énergisantes !

Les aphrodisiaques, vrais bails ou effet placebo ?

Le gingembre a la réputation d’être l’aphrodisiaque par excellence. En fait, c’est plus complexe que ça : la racine aurait des vertus vasodilatatrices qui permettraient de faciliter « l’afflux de sang, nécessaire à l’érection ». Aucune preuve scientifique ne confirme cependant ce pouvoir.

Le maca et le cacao, deux ingrédients du « Sex Coffee » auraient eux aussi des pouvoirs magiques et donneraient des coups de chaud. Là encore, peu ou pas de preuves scientifiques viennent corroborer ces revendications.

Quant au mélange de boisson énergisante et de liqueur herbacée, selon MelMagazine, il devrait sa réputation à la présence même de l’alcool, qui, à forte dose, peut se révéler contre-productive :

« Même s’ils étaient utiles, le problème réel réside dans l’alcool lui-même. Aux premiers niveaux d’intoxication (c’est-à-dire un verre), l’alcool est un vasodilatateur, qui provoque la relaxation et l’élargissement des vaisseaux sanguins. Le Viagra fait la même chose. Mais après quelques verres, l’alcool fonctionne comme un vasoconstricteur, entraînant le rétrécissement et le resserrement des vaisseaux sanguins. C’est pourquoi de nombreuses personnes souffrent de dysfonctionnement érectile lorsqu’elles sont ivres. En d’autres termes : un verre de n’importe quoi peut vous aider à vous détendre un peu et à avoir une érection, mais plus que ça, vous êtes en territoire anti-Viagra. »

Alors, les aphrodisiaques naturels, c’est du bullshit ? Pourtant, les témoignages sur leur efficacité ne manquent pas. Un article de Passeport Santé fait le point sur le sujet :

« Quelques études cliniques soutiennent la réalité de l’effet aphrodisiaque de certaines plantes et de certains suppléments. On peut cependant affirmer que l’efficacité de tout aphrodisiaque, qu’elle soit documentée ou pas, contient une part de données subjectives reliées à l’effet placebo. De plus, la majorité des plantes aphrodisiaques possèdent également un effet tonifiant ou adaptogène. Peut-être la simple augmentation de la vitalité et de la sensation d’énergie est-elle suffisante pour que le désir se manifeste plus facilement… »

Petit rappel utile : il est tout à fait normal et naturel d’avoir une libido qui fluctue, nous ne sommes pas des bêtes de sexe. Parfois, l’injonction à toujours désirer et à être au max de sa performance au lit peut nous faire croire que quelque chose cloche chez nous si on ne crève pas d’envie : ce n’est pas toujours vrai. Si toutefois votre absence de libido vous gêne, pensez à consulter un ou une spécialiste ou à tester des recettes « miracles », qui, au pire, vous donneront un beau mal de crâne ou un élan d’énergie…

