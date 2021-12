Les recettes virales de TikTok bientôt livrées à domicile (par des gens exploités, probablement)

TikTok a annoncé son intention de lancer un nouveau service qui permettra de se faire livrer en un clic les recettes les plus virales de l’appli. What a time to be alive.

Vous avez, en vain, tenté de reproduire maintes et maintes fois les tendances food qui inondent vos fils d’actualité et rêveriez de voir les plats alléchants des applications dans vos assiettes sans avoir à fournir le moindre effort (puisque, de toute évidence, vous avez deux mains gauches) ?

Bonne nouvelle (ou pas) pour les internautes d’outre-Atlantique : TikTok s’associe à Virtual Dining Concepts et Grubhub, deux services de livraison, pour lancer « TikTok Kitchen » en mars 2022 aux États-Unis. Le concept ? Se faire livrer directement à domicile les recettes les plus virales de l’application !

À quoi faudra-t-il s’attendre dans les assiettes ?

En mars 2022, TikTok prévoit d’ouvrir plusieurs restaurants virtuels pour livrer ses utilisateurs et utilisatrices à domicile.

Au menu : les plats les plus populaires de l’application comme les pâtes à la feta cuites au four, devenu le plat le plus recherché sur Google grâce à TikTok, un smash burger ou encore des chips de pâtes — des pâtes cuites enrobées de fromage puis frites — et des côtes de maïs (corn ribs) réalisées en pelant des sections de maïs et en les enrobant d’épices et de parmesan.

Par la suite, la carte évoluera au gré des nouvelles tendances food de l’appli.

Parmi les restaurants dans lesquels TikTok Kitchen prendra ses quartiers, on retrouve près de 300 « cuisines » et restaurants « fantômes », mais aussi des chaînes comme Buca di Beppo et Bertucci’s.

À qui profite ce concept ?

Flairant la bonne affaire, TikTok cherche à profiter de la viralité des recettes publiées sur sa plateforme pour redorer son image, quelque peu entachée par les rumeurs de sa potentielle nuisance sur la santé mentale des plus jeunes.

Mais qui profitera de ce concept ? Les créateurs et créatrices de contenus qui ne seront pas crédités pour leurs recettes ? Ou les travailleurs et travailleuses de l’ombre qui continueront d’être exploités ?

Car comme le confirme TikTok à TechCrunch, les créateurs ne recevront pas un kopeck, mais une poignée de crédits permettant commander de la nourriture si leurs plats sont mis au menu :

« Les recettes des ventes de TikTok Kitchen serviront à soutenir les créateurs qui ont inspiré le menu et à encourager et aider d’autres créateurs à s’exprimer sur la plateforme, conformément à la mission de TikTok, qui consiste à inspirer la créativité et à apporter de la joie à ses utilisateurs »

Pour justifier son entourloupe, la plateforme précise qu’il s’agit davantage d’une campagne marketing un peu fun pour amuser ses utilisateurs et utilisatrices plutôt qu’un vrai virage de business dans la restauration.

TikTok n’a pas précisé la durée de ce coup de pub, ni précisé comment les commandes seront passées ou sous quels critères les recettes seront sélectionnées.

Toujours est-il que l’opération se tiendra dans une majorité d’entrepôts fantômes, avec des salariés sous-payés et exploités et des livreurs indépendants qui prennent des risques pour arriver à temps aux portes des internautes pour qu’ils et elles puissent goûter à la dernière tendance virale de l’appli.

Un concept food au goût amer, donc.

Crédits photos : Blue Bird et Mikhail Nilov (Pexels)