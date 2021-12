Ces 12 artistes vont vous faire voir la maternité autrement

On a sélectionné pour vous des illustratrices très talentueuses qui proposent une autre vision de la maternité : drôle, émouvante, engagée… Pour tous les goûts !

Voici un petit tour d’horizon de ce qui se fait de mieux actuellement dans l’illustration ayant pour thématique la maternité. C’est une sélection garantie sans stéréotypes ! Ni gnan-gnan, ni cucul, on vous laisse découvrir.

La plus drôle : Pauline Perrolet

Ma préférée car la plus marrante ! Cette illustratrice belge nous raconte son quotidien avec ses jumeaux et c’est hilarant. Nous consacrions déjà un article à son travail il y a peu.

La plus sympa : Mathou

Dans ses planches colorées, l’autrice Mathou nous dévoile son quotidien de mère avec humour et engagement. On avait déjà adoré sa bande dessinée La Remplaçante avec Sophie Adriansen sur les difficultés du post-partum, dont nous vous parlions dans cet article.

La plus décomplexante : Zoéli

Des illustrations garanties sans stéréotypes. Zoéli présente les réalités de la grossesse, de l’accouchement et de la maternité, qui déculpabilisent et décomplexent.

La plus empouvoirante : Lucile Gomez

Le travail de cette artiste est maintenant bien connu car son excellente bande dessinée La Naissance en bande dessinée a été une révélation pour beaucoup de femmes. Ses sujets de prédilection sont la grossesse et l’accouchement mais elle partage aussi des tranches de vie familiales. Elle évoque aussi dans ses dessins son processus créatif !

Son compte Instagram est participatif alors n’hésitez pas à le suivre.

La plus décalée : Fanny Vella

Des illustrations pleines de vérité et de beauté sur la grossesse, la maternité, l’éducation – mais pas que ! Des touches d’humour bien senties, avec pas mal de second degré. Fanny Vella illustre des livres mais elle a également sorti des bandes dessinées, dont la puissante fable familiale On l’appelait Vermicelle.

La plus expressive : Kadiatou alias Kadidiy

Un coup de crayon habile, des détails pour un noir et blanc expressif, c’est le style beau et brut de Kadidiy. Les petites filles se rêvent en présidente et ça fait du bien !

La plus amusante : Camilla Gallapia

Des petites scènes du quotidien dans lesquelles beaucoup de parents peuvent se retrouver, tantôt émouvantes, tantôt drôles, tantôt engagées mais toujours pertinentes ! L’artiste collabore régulièrement avec la très bonne revue Le Quatrième trimestre.

La plus déculpabilisante : Cévany

Elle parle avec sincérité et sans tabou de la maternité et c’est déculpabilisant ! Sa bande dessinée sur l’épuisement maternel va sortir en février, on a hâte de la lire.

La plus poétique : Anne-Sophie Constancien

Un quotidien plein de douceur et de poésie raconté par cette illustratrice nantaise. Des petits moments savoureux avec sa fille ou des animaux qui discourent apportent absurdité et légèreté ! Une avalanche de créativité à déguster seule ou avec ses petits.

On peut retrouver les illustrations d’Anne-Sophie dans les excellentes revues Graou (3 à 7 ans) et Georges (6 à 12 ans).

La plus familiale : Lise Desportes

La dessinatrice nous gratifie de dessins sur son quotidien joyeux avec ses enfants, avec des touches d’humour, d’ésotérisme et de militantisme écolo. À découvrir !

La plus créative : Aurore Petit

La géniale autrice de livres pour enfants Aurore Petit nous régale de dessins aux styles différents mais toujours aussi créatifs. On peut retrouver ses œuvres dans les livres Une maman, c’est comme une maison et Bébé ventre.

La plus arty : Delphine Perret

Pour cette illustratrice talentueuse, on pense surtout à l’album jeunesse qui vient de sortir Le plus bel été du monde, où une mère et son fils passent un été à deux, à arpenter champs et monts, dans une complicité émouvante, que l’on voit se déployer dans des dessins de paysages sublimes.

