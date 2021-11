Cette illustratrice raconte son quotidien avec ses jumeaux et c’est hilarant

Pauline Perrolet raconte sur son compte Instagram ce qui se passe dans sa vie avec ses twins, dessinés tels des petits diablotins. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est sportif !

L’illustratrice Pauline Perrolet, qui a commencé à mettre en dessins son quotidien au début de sa grossesse, propose quasi quotidiennement des anecdotes, des premiers bains aux siestes en passant par les crises de larmes et de rire. Elle raconte à Madmoizelle les débuts de son compte qui rassemble désormais 20 000 personnes :

« J’ai ouvert mon compte, je n’étais pas encore mère et je ne savais même pas que je voulais des enfants ! Et puis quand je suis tombée enceinte, j’ai commencé à vraiment m’amuser en racontant ma grossesse, et j’ai continué à la naissance des petits… »

Il y a beaucoup d’humour, parfois pour dédramatiser les difficultés :

Les mères se retrouvent dans ces situations tantôt cocasses, tantôt difficiles. D’ailleurs, elle a beaucoup de retours sur ces dessins, comme elle nous le dit :

« Je reçois énormément de messages de mères qui me disent que mes dessins les rassurent et les déculpabilisent, et j’en suis bien contente. Je ne joue pas à la mère parfaite, et beaucoup de femmes (et d’hommes, même !) se retrouvent dans mes illustrations. Aussi, mes abonnés me soutiennent dans les moments difficiles, et ils me font souvent beaucoup rire ! »