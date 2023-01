Le classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps publié par Rolling Stones a provoqué un tollé auprès des fans de Céline Dion. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la star a été mise aux oubliettes par le magazine…

À chaque début d’année, le monde entier a les yeux rivés sur le fameux classement des plus grands chanteurs de tous les temps, concocté par le prestigieux magazine américain Rolling Stone. Pour le meilleur ou pour le pire…

Céline Dion, grande absente du top 200 des meilleurs chanteurs de tous les temps

Cette tradition mise en place en 2008 a connu une évolution notable en 2023 : les journalistes ont choisi de doubler le nombre des élus, faisant passer le top de 100 à 200 artistes. De quoi réduire les dilemmes cornéliens et autres oublis scandaleux… quoique.

Quelques heures après la publication de son top 200 le 1er janvier, Rolling Stone a provoqué un tollé : Céline Dion ne figure pas dans la sélection. Sur quels critères les spécialistes ont-il établi leur classement ? Leur publication Twitter indique que « Dans tous les cas, ce qui nous importait le plus était l’originalité, l’influence, la profondeur du catalogue d’un artiste et l’étendue de son héritage musical. »

L’héritage de la musique de Céline Dion est donc encore à prouver ? Vraiment ? C’est à se demander si les rédacteurs de Rolling Stones ont déjà mis les pieds dans une soirée karaoké en France.

© capture d’écran Youtube

Beyoncé, Mariah Carey et même Taylor Swift… mais ou est Céline ?

Cette absence est plus que questionnable étant donné que le talent de Céline Dion a conquis la planète depuis des années, comme en témoignent notamment ses 200 millions de disques vendus dans le monde, ses 5 Grammys, 6 American Music Awards, 7 Billboard Awards, 12 World Music Awards, ajoutés à ses 20 JUNO Awards…

De plus, le top 10 fait la part belle à plusieurs divas dont Whitney Houston (2ème), Mariah Carey (5ème) et Beyoncé (8ème). D’autres artistes plus jeunes comme Taylor Swift, Sza, Rosalía ou encore Jungkook du groupe de K-pop BTS ont également gagné leur place dans le classement cette année.

Sur les réseaux sociaux, les fans de l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore » ont exprimé leur révolte. Ils se sont mobilisés afin de sortir leur icône des oubliettes. Pour certains, cette absence remarquée ne peut être qu’une « honnête et regrettable erreur » car le faire intentionnellement serait « criminel », tandis que d’autres dénoncent carrément « un crime contre l’humanité » !

Puisque le thé est chaud, on en profite pour en rajouter une couche et poser la question : pourquoi Britney Spears n’est pas dans le classement ?

À lire aussi : Aline, le film gênant mais sincère sur notre Céline adorée

Crédit de l’image à la Une : © capture d’écran Youtube