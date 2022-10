Ce vendredi, Crashtest en live des nouveaux produits Logitech !

Avec le micro Blue Sona et la light Litra Beam, Logitech ne cesse de se réinventer avec ces nouveaux produits High Tech dédiés aux créateurs. On teste ça ce vendredi en live sur Twitch !

Le Blue Sona, un microphone XLR, et la Litra Beam, une lampe équipée d’éclairage LED de qualité supérieure, arrivent sur nos bureaux. Ces deux nouvelles solutions de Logitech aident les créateurs à changer les règles du jeu et à améliorer la qualité de leur contenu. On découvre ces deux nouveautés made for Creators !

Deux nouveaux produits pour streamer comme des pros

Logitech For Creators, c’est l’extension de la marque Logitech qui permet à tous les créateurs d’exprimer leurs passions, leurs expériences et leurs hobbies en exploitant leur potentiel pleinement. Micros, caméras, lumières… Logitech For Creators propose régulièrement une variété de produits et de solutions, permettant à chacun et chacune d’y trouver son compte.

Le 28 septembre dernier, l’équipe Logitech a dévoilé deux nouvelles solutions pour atteindre un niveau professionnel de streaming et de création. Le Logitech Blue Sona, un microphone XLR dynamique actif, et la Logitech Litra Beam, une lampe exceptionnelle développée pour le streaming. Ces deux solutions, qui offrent aux créateurs des possibilités inédites, seront testées avec vous et moi lors d’un live inédit ce vendredi dès 16h sur notre chaîne Twitch !

Que valent vraiment le micro Blue Sona et la light Litra Beam de Logitech ?

Le Blue Sona (349 €), un microphone

XLR dynamique actif doté de la technologie ClearAmp, offre une expérience sonore de

qualité studio. (Source: Logitech)

Le Blue Sona réinvente le micro de diffusion traditionnel pour les streamers et les créateurs

d’aujourd’hui. Connecté au microphone lui-même, Logitech associe son Blue Sona à un support réglable qui peut être fixé sur un bras de flèche ou un support de bureau. Il n’est visiblement pas prêt à fonctionner seul comme d’autres modèles, mais il sera idéal pour ceux qui ont déjà une configuration qu’ils aimeraient mettre à niveau.

Maintenant disponible à l’achat, le nouveau microphone Logitech Blue Sona arrive au prix de 349,99€. Et oui, je vous vois venir, il est dispo en deux coloris : un look cute, épuré, blanc cassé, ou un design sombre et très classe, noir. Vaut-il réellement son prix ? Nous verrons ça ce vendredi. On est peut-être qu’en octobre, mais Noël arrive à grand pas, et c’est le genre d’innovation qui peut faire plaisir sous le sapin.

La lampe Litra Beam (99€) permet aux créateurs d’utiliser la lumière pour contrôler l’aspect et la

convivialité de leur contenu de manière inédite. (Source : Logitech)

La Litra Beam, ou l’art de façonner et diriger la lumière à sa guise : Logitech nous présente également la toute nouvelle light Litra Beam, qui offre un autre moyen d’améliorer la qualité de tous vos flux vidéos. La lumière principale du bureau est soutenue par la même technologie TrueSoft que nous avons vue auparavant avec le Litra Glow (testée en live également) et présente un design assez intéressant.

La barre lumineuse est remplie de LED qui peuvent être ajustées à la fois en luminosité et en température de couleur et associées à un support réglable en hauteur pour obtenir la bonne position dans votre configuration. Sa sortie couleur peut être ajustée entre 2700K et 6500K pour un éclairage chaud et froid et se couple avec l’application de bureau G HUB pour vous permettre d’enregistrer et de basculer rapidement entre les préréglages. Déjà disponible à l’achat pour 99€, est-elle réellement meilleure que la concurrence ?

Je vous donne donc rendez-vous ce vendredi 14 octobre dès 16h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle pour tester en direct à vos côtés ces deux nouvelles innovations made by Logitech for Creators !