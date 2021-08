Ce site est un faux Netflix mais un vrai hommage au cinéma et aux séries

Le site Nestflix répertorie les fausses séries et films qui apparaissent dans vos vrais programmes préférés. Une pépite pour les fans et un joli hommage aux films et séries télévisées, entre nostalgie, satire et mise en abîme !

On ne pensait pas en avoir besoin avant d’y jeter un œil : Nestflix, une parodie du géant du streaming, est un outil collaboratif qui permet de retrouver tous les programmes que visionnent vos personnages préférés. Le nom est dérivé de « nest », qui veut dire « nid » et a donné « nested », « imbriqué » — comme le sont faux films dans les films.

Launch day! Are you like me and love a fake movie within a movie? Or show within a show?



Check out Nestflix: the only platform for your favorite nested films and tv shows.



🎬 https://t.co/HZrR3gfKVu pic.twitter.com/xw3OXrcnh4 — Lynn Fisher (@lynnandtonic) August 11, 2021 « C’est le jour du lancement ! Est-ce que comme moi vous aimez les films dans les films ? Ou les séries dans les séries ? Découvrez Nestflix, la seule plateforme pour vos films et séries imbriqués. »

L’interface ressemble à s’y méprendre à la plateforme officielle. Les fausses séries sont rangées par catégories : western, film d’espionnage, documentaire comédie, drame, etc. Et si l’on se prend au jeu en cliquant sur l’une des vignettes, Nestflix nous offre une brève présentation du faux programme : synopsis et distribution du casting !

Comme Netflix, en somme. À la différence près qu’ici, il n’y a rien à regarder.

Le top des fausses séries à ne pas regarder sur Nestflix

Créée par Lynn Fisher, webdesigner, Nestflix peut sembler d’un intérêt limité. Mais en fouillant dans le catalogue, on se laisse prendre au piège de cette expérience méta !

Les fausses séries peuvent être tout aussi chères à notre cœur que les vraies fictions. Alors voici un classement très subjectif.

Horsin’ Around, pour mieux expliquer le présent

BoJack Horseman étant l’une des meilleures séries de tous les temps, il est normal qu’on lui réserve une place de choix dans ce classement. Surtout que ce dessin animé Netflix, situant son intrigue au beau milieu des studios d’Hollywood, contient son lot de faux programmes !

BoJack Horseman suit les hauts et les bas du héros éponyme, un acteur cheval sur le déclin qui lutte perpétuellement contre ses démons au long des six saisons de cette série animée.

Le faux programme en question, Horsin’ Around (traduit par Galipettes en famille dans la version française), est une sitcom familiale dans laquelle BoJack tient le premier rôle — de la série, mais également de sa carrière. Horsin’ Around suit les aventures d’un cheval qui doit subitement s’occuper de trois enfants humains… sans que l’on sache vraiment le pourquoi du comment, à vrai dire.

Ersatz des séries grand public de notre enfance qui nous offraient une vision parfaite de la famille américaine pendant que l’on prenait notre goûter, Horsin’ Around revêt une importance capitale dans l’intrigue de BoJack Horseman.

C’est grâce à cette sitcom que BoJack atteint la célébrité dans les années 90 et la promesse d’une carrière radieuse. De plus, et sans vous spoiler, Horsin’ Around rappelle régulièrement à notre héros les mauvais choix qu’il a pu faire dans sa vie intime et le mal qu’il a causé autour de lui…

Defamation, parce qu’il n’y a pas de mal à se faire du bien

Présenté comme « l’épicentre de la vie noire à Winchester », Defamation est le programme favori des héros de Dear White People qui organisent des soirées télé dans la salle commune de leur résidence étudiante.

Defamation est une parodie de Scandal (avec Kerry Washington) qui s’amuse des rebondissements parfois grotesques que l’on peut suivre dans ce genre de série dramatique. Assassinat de clone, espion de la CIA, scènes de sexes gratuites : ce n’est sûrement pas un chef-d’œuvre mais ce genre de fiction sans prise de tête a clairement son charme !

Dans la série Dear White People, Defamation joue un rôle social important puisqu’on profite des soirées télé non seulement pour se retrouver entre personnes racisées, mais également pour présenter officiellement notre nouveau Jules à nos potes. Quand une série rapproche les gens, en somme.

The Itchy and Scratchy Show, pour la nostalgie des cartoons

Nestflix présente la fausse série Itchy et Scratchy, présente dans Les Simpson, comme une émission pour enfants de 20 saisons !

Dans ce faux programme, une souris et un chat passent leur temps à se chamailler et à essayer de se tuer de manière sanglante. Toute ressemblance avec Tom & Jerry n’est pas fortuite !

Itchy et Scratchy parodie les programmes pour enfants en dévoilant leur violence symbolique. Cette critique vaut pour les Disney, contes et toutes autres histoires que l’on raconte aux gosses dans lesquelles torture et meurtre sont présents dans le plus grand des calmes ! Et rappelez-vous, Bart Simpsons semble particulièrement accro aux tentatives d’assasinat que subit le personnage de Scratchy…

Pour l’anecdote, Itchy et Scraty a inspiré la websérie Happy Tree Friends qui dépeignait les morts glauques de petits écureuils colorés — et qui faisait fureur lors de mes années collèges dans les années 2000, quand YouTube n’en était qu’à ses débuts. Nostalgie quand tu nous tiens…

Alors, vous matez quelle fausse série ce soir sur Nestflix ?

