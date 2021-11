Ce n’est pas que pour les enfants : Petit Bateau vous propose jusqu’à 60% de réduction

Larguez les amarres ! Classiques, solides et intemporels, les vêtements Petit Bateau n’ont pas pris une ride. Les Trop Super Ventes vous offrent jusqu’à 60% sur une sélection de fringues — pour enfants et adultes !

Sauter, grimper aux arbres, pédaler à toute vitesse dans des flaques d’eau… Petit Bateau accompagne les enfants au quotidien grâce à des vêtements qui tiennent la route. La marque a su imaginer des pièces solides qui correspondent aux journées intrépides des plus petits, mais le charme des collections Petit Bateau peut séduire les adultes et c’est aussi l’un des secrets de son succès qui dure !

Petit Bateau parle à toutes les générations : beaucoup ont grandi avec ses collections en coton, qui leur ont été transmises et qu’ils et elles souhaitent transmettre. Petit bonus : tous les vêtements de la marque sont certifiés bio et sans substances toxiques grâce au label Oeko-Tex.

S’il est temps de repenser la garde de robe de vos enfants, ceux de vos proches et peut-être la vôtr par la même occasion, ces promotions tombent à pic ! La marque propose jusqu’à -60 % sur une grosse sélection de vêtements.

Zoom sur les gros coups de coeur de cette sélection.

La pièce incontournable et iconique : le ciré

Symbole emblématique de Petit Bateau, le ciré se porte même loin de la Bretagne. Avec le retour de la pluie et l’approche de l’hiver, c’est une pièce indémodable. Ce bon vieux modèle jaune toujours dans l’air du temps a été décliné sous toutes les formes, et pour tous les âges.

Ce ciré chaud bébé est à 39,95€ au lieu de 79,90€

Ce ciré imperméable est à 55,60€ au lieu de 139,00€

Ce ciré enfant est à 37,50€ au lieu de 75,00€

Cette cape pour bébé est à 24,95€ au lieu de 49,90€

Des pyjamas tout doux pour des bonnes nuits de sommeil

Des culottes aux pyjamas, le coton fait partie de la marque de fabrique de l’univers Petit Bateau. Pendant ses Trop Super Ventes, la griffe propose des réductions très intéressantes sur les pyjamas. Les enfants pourront confortablement s’installer dans les bras de Morphée.

Ce pyjama bien zippé pour bébé en coton est à 18,13€ au lieu de 25,90€

Ce pyjama en coton fin pour fille est à 23,94€ au lieu de 39,90€

Ce pyjama rayé en coton est à 18,13€ au lieu 25,90€

La marinière revisitée façon Petit Bateau

La marinière est un indémodable qui fait toujours fureur. Adorable sur les enfants, et très chic sur les adultes, c’est un basique ! Cardigan, pull, robe ou body, Petit Bateau revisite et décline la rayure sous toutes ses coutures.

Cette marinière légère est à 29,95€ au lieu de 59,90€

Ce sweat-shirt bébé en molleton est à 21,54€ au lieu de 35,90€

Ce body marinière col polo à manches courtes est à 9,54€ au lieu de 15,90€

Cette marinière orange est à 39,95€ au lieu de 79,90€

Les Trop Super Ventes Petit Bateau en bref

Une sélection de vêtement indémodables et de qualité

Des vêtements sans substances toxiques

Jusqu’à -60% sur une sélection allant de la naissance à l’âge adulte

