Ce masque capillaire pas cher cartonne sur Amazon… mais niveau compo, ça donne quoi ?

Amazon regorge de trésors mode et beauté en tout genre. Mais s’il y a bien un produit qui a fait péter tous les scores, c’est le masque capillaire Professional Repair Mask de la marque italienne Alama.

Prendre soin de ses cheveux, ça coûte cher. Selon les types de problématiques, le budget peut d’ailleurs varier du simple au triple. Il y a d’abord le shampoing et le soin sans compter les huiles, les leave-in ou encore les sérums. Voilà pourquoi quand un produit à moins de 10€ semble offrir des résultats incroyables sur les cheveux, des dizaines de milliers de personnes se jettent dessus à la recherche de leur salut.

Shoppez le Professional Repair Mask de Alama à 8,80€

Cette petite perle victime de son succès s’appelle le Professionnal Repair Mask, et il est produit par la marque italienne Alama. Ce qu’il sait faire ? Réparer les cheveux abîmés, nourrir les pointes sèches et lutter contre les frisottis grâce à la kératine qu’il contient. Le tout, avec légèreté et sans laisser de sensation grasse sur les longueurs.

Pour l’appliquer, c’est simple, il suffit d’essorer les cheveux lavés et humidifiés et de le laisser agir 5 à 10 minutes (en fonction du temps que vous avez devant vous). Puis, évidemment de le rincer avec une eau plutôt tiède pour refermer au maximum les écailles de vos cheveux et ne pas agresser votre cuir chevelu.

Niveau formulation ça donne quoi ?

Pas d’allergène particulièrement dangereux pour la santé ne sont présents, en revanche, on ne peut que déplorer la présence de phenoxyethanol dans la liste INCI. Ce dernier est un conservateur antimicrobien controversé, là pour inhiber le développement des micro-organismes dans le produit. À chacun de se faire un avis selon sa propre charte d’ingrédients cosmétiques.

Crédits de l’image de une : @alamaprofessionalhaircare et daiisiilva.