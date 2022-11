Calendrier de l’Avent Blissim : découvrez la sélection pointue de 2022

Cette année encore, Blissim sort son calendrier de l’avent. Prix, contenu, valeur réelle et cible… Voici tout ce que vous avez besoin de savoir avant de craquer.

Pour patienter jusqu’à Noël tout en se faisant plaisir, de nombreuses marques de cosmétiques proposent des calendriers de l’Avent beauté remplis de surprises et de petites attentions comme on les aime.

Et cette année encore, Blissim, la marque de box beauté n°1 en France s’est surpassée afin d’imaginer un calendrier de l’avent original et exclusif mêlant maquillage de pro, soins visage, corps, cheveux et accessoires indispensables. Le tout, enveloppé dans un écrin fleuri aussi précieux qu’élégant.

Mais quel est son contenu, son prix et à qui s’adresse-t-il si vous souhaitez l’offrir ? Voici toutes les réponses à vos questions.

Découvrez le Calendrier de l’Avent Blissim à 64€

Que contient le calendrier de l’Avent Blissim de 2022 ?

Dans ce coffret fleuri, vous pourrez retrouver 24 cases garnies de surprises en format vente et voyage. Parmi les grands noms choisis par Blissim pour enchanter votre Noël, il y a Caudalie, Respire, Embryolisse, Nuxe, Mac Cosmetics, Rituals ou encore Pai… Mais cette liste n’est absolument pas exhaustive afin de vous laisser faire la découverte de quelques surprises… Et le petit plus : c’est que chaque calendrier est différent et peut donc contenir des petites pépites que les autres n’auront pas.

Quel est le prix du calendrier de l’Avent Blissim de 2022 ?

Le calendrier de l’Avent Blissim est vendu au prix public de 64€. Son tarif pour les abonnés habituels est de 54€, ce qui offre une économie de 9€. Il est disponible exclusivement sur le site de la marque et comprend 100% de produits jamais vus en box.

Quant à sa valeur réelle annoncée, elle est de… 300€ ! Une belle proposition sachant que le calendrier de l’Avent comprend 14 produits en format vente sur 24 !

Pour qui le calendrier de l’Avent Blissim de 2022 est-il fait ?

Le calendrier de l’Avent Blissim a été imaginé pour satisfaire tous les passionnés de beauté qui recherchent des formules dont la réputation n’est plus à faire. La marque n’a pas hésité à rassembler les noms les plus pointus de la cosméto pour enchanter votre mois de décembre. L’occasion de faire plaisir ou de se faire plaisir en testant des best-sellers, mais aussi des produits que vous n’avez peut-être pas encore eu le temps ou l’occasion de découvrir.

De quoi intégrer deux-trois petites trouvailles à votre quotidien, car qui sait, il se pourrait que vous ayez quelques coups de cœur.

Je veux le calendrier de l’Avent Blissim

