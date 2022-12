Boom, les cadeaux de Noël se revendent plus que jamais sur Internet à cause de l’inflation

Comme chaque année après Noël, plein de cadeaux sont retournés en magasin pour être échangés ou remboursés, ou alors directement revendus sur Internet. Sans surprise, l’inflation n’a fait qu’amplifier la tendance.

Pour Noël, il y a d’un côté les gens qui demandent explicitement quoi offrir à la personne qu’ils souhaitent gâter, et de l’autre ceux qui préfèrent jouer la surprise. C’est donc sans étonnement que, chaque année, de nombreux cadeaux sont retournés en magasin, ou directement revendus sur Internet.

L’inflation désinhibe la revente de cadeaux de Noël sur Internet

D’après France Info, en 2022, sept millions de Français envisagent de se séparer de leurs cadeaux de Noël, soit 500 000 de plus qu’en 2021.

Ce qui explique cette forte augmentation ? L’inflation, tellement forte, qu’on n’a plus le temps de niaiser avec la politesse qui voudrait qu’on fasse semblant d’aimer un présent qui ne plaît pas un seul instant, alors on le revendrait illico.

Des parents en train de se demander comment revendre les cadeaux pourris de papy et mamie sur des sites de seconde main. © Robert Kneschke via Canva

Où revendre discrètement et efficacement ses cadeaux de Noël ?

Si vous ne savez comment vous y prendre, discrètement et efficacement, vous pouvez toujours vous créer un pseudo différent de d’habitude sur les plateformes de vente de seconde main les plus populaires. Depop cartonne pour des vêtements offerts à des ados ou jeunes adultes. Vinted fonctionne mieux pour des vêtements de toute la famille, ou même de la décoration, des jeux vidéo ou des DVD. Et bien sûr LeBonCoin permet de vendre absolument tout ou presque, si vous n’avez pas envie de multiplier les sites de revente d’occasion. Promis, tout se rachète, même la magie de Noël.

Crédit photo de Une : © Robert Kneschke via Canva