Black Friday : 20 offres beauté de dernière minute à ne pas louper

C’est bientôt la fin d’une longue semaine placée sous le signe des promotions. Mais avant que ce soit officiellement terminé, voilà les offres beauté à ne pas rater.

La semaine la plus cool de l’année est bientôt terminée. Heureusement, il reste encore des tas de produits de beauté et accessoires en promo pour vous faire plaisir sans avoir à faire un trop gros trou dans le budget. Crème hydratante, sérum, fond de teint, anticernes, masques, shampoings, poudre de soleil… Découvrez sans plus tarder notre sélection de cosmétiques soldés.

Poudre de soleil Houla de Benefit

Poudre de soleil Benefit Hoola, Benefit, 27€ au lieu de 36€

Fond de teint crème d’RMS Beauty

Fond de teint crème, RMS Beauty, 34,80€ au lieu de 58€

Soin réparateur Damage Remedy d’Aveda

Soin réparateur Damage Remedy, Aveda, 27€ au lieu de 36€ les 100ml

Spray cheveux Dream Coat Super Natural de Color Wow

Spray cheveux Dream Coat Super Natural, Color Wow, 22,50€ au lieu de 30€ les 200ml

Patch acné de Merci Handy

Patch acné, Merci Handy, 4,20€ au lieu de 7€

Gouttes séchantes pour les ongles d’O.P.I

Gouttes séchantes pour les ongles, O.P.I, 17,25€ au lieu de 23€ les 9ml

Huile en brume hydratante pour les cheveux de Fable & Mane

Huile en brume hydratante pour les cheveux, Fable & Mane, 21€ au lieu de 28€

Miroir de poche de Chanel

Miroir de poche, Chanel, 27€ au lieu de 36€

Crème nourrissante corps et mains d’Antipodes

Crème nourrissante corps et mains, Antipodes, 21,60€ au lieu de 36€

Baume démaquillant pro-collagen d’Elemis London

Baume démaquillant pro-collagen, Elemis London, 41,99€ au lieu de 69,99€ les 100g

Serum Rides Profondes d’Odacité

Serum Rides Profondes, Odacité, 36,40€ au lieu de 52€

Blush rose de Dior Backstage

Blush rose, Dior Backstage, 30,75€ au lieu de 41€

Anticernes Double Wear d’Estée Lauder

Anticernes, Estée Lauder, 29,39€ au lieu de 41,99€

Coffret eau de toilette Girl de Rochas

Coffret eau de toilette Girl, Rochas, 55,30€ au lieu de 79€

Eau de parfum Flora Gorgeous Gardenia de Gucci

Eau de parfum Flora Gorgeous Gardenia, Gucci, 55,30€ au lieu de 79€ les 30ml

Disques peeling exfoliants d’Indie Lee

Disques peeling exfoliants, Indie Lee, 41,40€ au lieu de 69€

Masque à l’argile rose de Rowse

Masque à l’argile rose, Rowse, 9,80€ au lieu de 14€ les 50g

Masque Éclat visage de Pai

Masque Éclat visage, Pai, 29,25€ au lieu de 39€ les 75ml

Déodorant crème d’Oh My Cream Skincare

Déodorant crème, Oh My Cream Skincare, 9,10€ au lieu de 13€ les 50ml

Chubby Stick sculpteur visage de Clinique

Chubby Stick sculpteur visage, Clinique, 28,50€ au lieu de 38€ les 6g

Crédits de l’image de une : @HarperSunday via Unsplash.