Bijouterie, Actus, Matinale et Podcast, le programme Madmoizelle sur Twitch est là !

Ça y est, le délicieux mois d’août est là avec ses longs week-ends, ses soirées d’été… et le planning Twitch qui l’accompagne. À vos agendas, c’est parti !

Que vous soyez en vacances en famille dans un trou paumé de la Moselle, en bord de plage ou au travail avec les collègues de la team « Vacances en septembre », vous avez certainement le temps de vous relaxer sur Twitch. Le soleil tape, les oiseaux chantent, et on se fait clairement chier… Arrêtez tout ! Le planning des streams signés Madmoizelle est prêt, et il est juste ici.

Le planning de la semaine

Mardi 2 août

10h – 13h : Sortez vos tabliers et votre créativité, l’atelier est de retour et vous ouvre ses portes comme chaque mardi ! Notre artiste légendaire Joséphine vous y attend pour continuer ses sublimes créations artisanales de bijoux, aussi incroyables les unes que les autres. Venez apprendre, découvrir, admirer ou tout simplement discuter sur ce live méga chill et instructif.

Mercredi 3 août

12h – 14h : Allô ? Ici RadioTara, ça va ? Comment ça, vous ne voyez pas ce que c’est ? Shaaaaaame ! On vous invite à nouveau ce mercredi pendant votre pause déjeuner à un repas entre nous dans la discussion et le débat. Mangeons, parlons, reposons-nous avec TaraCroft et sa libre antenne.

Jeudi 4 août

9h – 11h : La Matinale avec Manonolita, c’est reparti pour un tour ! Le réveil nécessaire au bon déroulement de votre journée. Discutons toutes ensembles tranquillou pour un petit déjeuner vitaminé avec le tchat et Manono.

12h – 14h : Décadence, actus et infos croustillantes, je n’ai plus besoin de vous présenter notre émission d’actu préférée signée Madmoizelle. Jeudi Tout revient comme chaque semaine pour une émission haute en couleurs !

16h – 18h : Il vous a manqué non ? Retrouvez MisterDwight dans sa Room du Gamer pour une session de gaming chill en toute amitié et déconnade.

Vendredi 5 août

16h – 18h : On prend les mêmes et on recommence ? La room du Gamer épisode 2, c’est ce vendredi pour une fin d’aprem chillax au max.

Et voici un planning de qualité (et encore, il n’y a pas le week-end) ! Pas d’inquiétudes, je reviendrai vers vous dans la semaine pour vous annoncer le programme du week-end ! Talkshow, arts and crafts et libre-antennes, munissez-vous de votre agenda et notez les lives que vous ne voulez surtout pas manquer. Et ça commence aujourd’hui, dès 14 heures.

À tout à l’heure !