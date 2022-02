Bella Hadid plonge la tête dans un bol de glaçons pour réveiller son visage… Va-t-on s’y mettre ?

Le mannequin américain a récemment remis une vieille astuce de grand-mère sur le devant de la scène : utiliser les pouvoirs du froid pour réveiller ses traits. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Avec ses 50 millions d’abonnés sur Instagram, l’Américaine Bella Hadid fait partie des mannequins les plus suivis – et demandés – du moment. Ses looks beauté, qui ravissent les nostalgiques des années 1990, sont toujours très commentés (coucou la mâchoire glowy et les sourcils « spermatozoïdes ») et la jeune femme est considérée comme une véritable lanceuse de tendances, jusque dans la salle de bains.

Il y a quelques jours, Bella Hadid a posté une vidéo la montrant plonger son visage dans un grand bol de glaçons. Une technique qui, en plus de décongestionner les tissus et de retendre la peau, aurait des vertus pour l’éclat du teint. Alors, on tente ou pas ?

Le bol de glaçons de Bella Hadid, une astuce de grand-mère qui a du bon

Si cette astuce beauté est vieille comme le monde (ou pas loin), elle s’apparente aujourd’hui au « skin-icing », la grande tendance du soin de la peau par le froid. Et comme l’explique le dermatologue Mehmet Göker au magazine Glamour UK, elle n’est pas sans intérêt :

« [La technique des glaçons] peut décongestionner le contour de l’œil, réduire l’apparence des pores et apaiser l’inflammation. Le processus stimule la circulation sanguine autour du visage. Dans l’ensemble, cette tendance n’abîme pas la peau, même si le changement extrême de température peut provoquer des rougeurs et de l’inconfort.

Plutôt que de plonger son visage dans un bol de glaçons, le médecin préconise de n’en utiliser qu’un seul, et de le passer sur son visage en effectuant des mouvements circulaires, pendant quelques minutes.

« Si vous sentez que c’est trop pour votre peau, vous pouvez envelopper le glaçon dans un bout de tissu ou même utiliser un accessoire [comme les globes de massage] pour une expérience plus relaxante », ajoute le professionnel de santé.

Dernier petit conseil : si on opte pour l’utilisation de glaçons maison, on en profite pour remplacer l’eau du robinet par une infusion de plantes ou une eau florale sélectionnée en fonction de ses problématiques cutanées (la rose pour les teints fatigués, le géranium pour les peaux grasses, l’immortelle pour les peaux sensibles et sensibilisées etc.).

Allier l’utile à l’agréable, c’est tout ce qu’on aime en beauté.

Les accessoires à conserver au frigo

Retrouvez les Globes massants visage et yeux de Sephora Collection, 19,99€

Retrouvez le Rouleau à bille rafraîchissant pour le regard de Revolution, 9,45€

Retrouvez le Facial Ice Roller de Beauty Bay, 14€

Retrouvez le Cryo Ice Roller de CRYSTALLOVE, 38,50€

À lire aussi : Appliquer de l’huile de soin en début de routine skincare : bonne ou mauvaise idée ?

Crédit photo image de Une : Cottonbro sur Pexels