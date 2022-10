Au cinéma, à la radio et sur Youtube : 3 recos culturelles pour les 5 ans de #MeToo

Il y a 5 ans jour pour jour, l’émergence du mouvement #MeToo marquait un tournant historique à l’échelle mondiale. Pour commémorer la date clé du 15 octobre, voici une sélection de recommandations culturelles.

Les 5 ans de #MeToo sont une occasion de dresser des bilans, de regarder derrière nous pour mieux appréhender l’avenir de nos luttes contre les oppressions systémiques. Voici 3 recommandations culturelles riches et utiles pour nous y aider.

Une émission radio : #MeToo, 5 ans après : avons-nous vraiment changé ?

Quel bilan philosophique peut-on tirer de #MeToo ? Quel est l’impact du mouvement sur les jeunes ? La peur de la plainte a-t-elle un impact sur les relations amoureuses ? Comment l’école et l’éducation se sont-elles emparées de #MeToo ? Peut-on en finir avec l’impunité ?

Aussi passionnantes que fondamentales, ces questions ne se qu’un aperçu des débats et des analyses auxquelles France Culture a consacré 5 jours du 3 au 7 octobre. « Avec philosophie », « Être et savoir », « Par les temps qui courent » : les différentes émissions radiophoniques ont accueilli la parole de philosophes, sociologues et de nombreux spécialistes décryptant les multiples aspects et conséquences de #MeToo à l’échelle planétaire.

© Unsplash / Mélodie Descoubes

Cette programmation a aussi laissé place aux témoignages de femmes victimes de violences, comme celui de Léa, qui raconte son parcours difficile et revient sur l’importance du travail des colleuses. On a aussi été marqué par l’intervention d’Emmanuelle Josse et Marion Pillas, rédactrices en chef de La Déferlante, la revue féministe intersectionnelle fondée au lendemain de #MeToo. « Qu’est-ce que l’événement #MeToo a changé à nos vies et à notre lecture du monde ? », « Comment raconter les luttes et les débats qui agitent la société dans sa suite ? », « Comment donner la parole aux femmes et aux minorités de genre ? » Toutes ces questions sont au programme de « Par les temps qui courent ».

La programmation spéciale est disponible en replay sur le site et l’appli de Radio France.

Un film à voir au cinéma en novembre : She Said

Le 23 novembre, les salles obscures projetteront le premier long métrage dédié à l’enquête et aux journalistes ayant fait tomber Harvey Weinstein.

Ce dernier était au centre du très beau documentaire L’intouchable, sorti en 2019, dans lequel la réalisatrice Ursula Macfarlane racontait son ascension et sa chute en prenant soin de mettre en lumière la puissance du système le protégeant.

Réalisé par la cinéaste Maria Schrader, She Said est adapté du livre des deux journalistes, intitulé She said : les dessous de l’enquête qui a révélé l’affaire Weinstein et fait exploser le mouvement Me Too. Le film se décentre de cette figure de prédateur sexuel pour se concentrer sur les deux femmes ayant brisé le silence des victimes.

She Said nous plongera au cœur du travail d’investigation des journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor (Carey Mulligan et Zoe Kazan). Leur enquête a eu pour conséquence de briser l’omerta qui pèse sur les violences sexistes et sexuelles à Hollywood, révélant l’un des scandales les plus importants de leur génération et actant la naissance de #MeToo. Le film sortira en salles le 23 novembre.

© Universal Studios

Une chaîne Youtube : La Carologie

La Carologie est une véritable mine d’or. C’est la chaîne Youtube que je recommanderais à une sœur.

Les vidéos de Carolina comptent sans aucun doute parmi les ressources les plus précieuses, utiles, intelligentes, bienveillantes et importantes sur lesquelles je sois tombée sur Internet. Elles renferment une diversité de thèmes d’une richesse rare. Carolina se montre d’une pertinence exceptionnelle sur de multiples sujets, offrant un contenu particulièrement complet. Sur sa chaîne, on trouve des sujets de société liés aux femmes et aux personnes minorisées, des recommandations de lectures féministes, de la vulgarisation et des conseils liés au voyage, à l’amour, à la sexualité, à l’identité de genre…

Outre sa finesse d’analyse, Carolina alimente sa chaîne depuis 2014 ! Autrement dit, La Carologie vaut aussi en tant que témoin des évolutions du féminisme depuis ces dernières années marquées par #MeToo. Par sa curiosité, son regard critique toujours en éveil et sa capacité à se questionner en permanence, Carolina est l’une des portes-paroles d’une génération résolument féministe.

Crédit de l’image à la Une : © Creative commons