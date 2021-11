Attendez, pouce : Winona Ryder et Keanu Reeves sont mariés depuis près de 30 ANS ?

Idoles des années 1990 toujours aussi cool aujourd’hui, Winona Ryder et Keanu Reeves formeraient un couple dont on ose à peine rêver. Voilà que l’acteur vient de confirmer qu’il est déjà marié à l’actrice… aux yeux de Dieu. Pour la loi, c’est une autre histoire !

Cela ferait 29 ans. Vingt-neuf ans de mariage entre deux idoles des années 1990, dans le plus grand secret.

Dans une interview vidéo pour le média Esquire, l’acteur Keanu Reeves vient de rebondir sur une ancienne remarque de l’actrice Winona Ryder qui disait qu’ils étaient techniquement mariés ensemble depuis 1992.

Keanu Reeves ne se remet toujours pas du fait d’être marié avec Winona Ryder depuis 29 ans

En effet, dans le film Bram Stoker’s Dracula, réalisé par Francis Ford Coppola et sorti en 1992, le personnage de Mina joué par Winona Ryder part en Roumanie épouser son amant, Jonathan, interprété par Keanu Reeves.

Dans un souci de réalisme au milieu de ce film d’horreur gothique, le réalisateur a choisi pour marier ses personnages dans la fiction un véritable prêtre dans la vraie vie. C’est pourquoi Winona Ryder a pu déclaré au média Entertainment Weekly en 2018 :

« “Je jure devant Dieu que je pense que nous sommes mariés dans la vraie vie. Dans cette scène, Francis [Ford Coppola] a utilisé un vrai prêtre roumain”, a-t-elle ajouté. “On a tourné le master shot [enregistrement d’une scène dans son intégralité avec tous les acteurs dans le champ] et [le prêtre] a tout fait. Donc je pense que nous sommes mariés”. »

La scène du mariage de Winona Ryders et Keanu Reeves devant un vrai prêtre roumain dans Dracula de Francis Ford Coppola (1992)

Vraiment mariés, Winona Ryder et Keanu Reeves ?

Winona Ryder et Keanu Reeves sont-ils donc mariés aux yeux de Dieu car ils ont dit « je le veux » devant un vrai prêtre roumain dans un film ? Pour l’actrice, oui — et l’acteur s’en étonnait déjà auprès d’Entertainment Weekly en 2018 lors de cette interview commune.

Comme si cette histoire vraie n’était pas assez théâtrale comme ça, il s’avère que le tournage de leur vrai-faux mariage a eu lieu le jour de la Saint Valentin. C’est trop pour mon coeur d’artichaut goth.

C’est ce qui amène Keanu Reeves aujourd’hui à revenir sur cette histoire dans la vidéo Esquire où il confirme son statut marital devant l’Éternel :

« Winona dit que nous le sommes. Coppola dit que oui. Donc je suppose que nous sommes mariés aux yeux de Dieu. »

OK, ce mariage n’a aucune valeur juridique, mais reste inestimable dans le coeur des fans

Même s’il a l’air profondément blasé en disant cela, alors que je déborderais clairement d’enthousiasme à l’idée d’être marié à l’un ou l’autre, ça fait plaisir de voir un mariage qui dure à Hollywood entre deux pointures.

Même si les principaux intéressés convolent chacun de leur côté. Et que c’était pour les besoins d’un film. En Roumanie. Par un inconnu. Et que ça n’a aucune valeur légale.

Ça reste, romantique, non ?

Winona Ryders et Keanu Reeves, un couple au cinéma et devant dieu depuis près de 30 ans. © Dracula, de Francis Ford Coppola.

En tout cas, ce couple devant la caméra et devant Dieu continue de jouer régulièrement ensemble à l’écran, pour notre plus grand plaisir (dans A Scanner Darkly en 2006, The Private Lives of Pippa Lee en 2009, ou encore Destination Wedding en 2018).

En dehors de leur mariage religio-cinématographique, l’inoubliable Kim Boggs dans Edward aux mains d’argent de Tim Burton s’épanouit avec le créateur de mode Scott Hahn, tandis que l’éternel Néo dans Matrix des soeurs Lana et Lilly Wachowski sort avec l’artiste Alexandra Grant.

On espère quand même que le couple Ryder-Reeves fêtera son 30e anniversaire de mariage en grandes pompes, et qu’on sera invités, cette fois !

Crédit photo de Une : Winona Ryders et Keanu Reeves dans le film Wedding Destination. © 2018 Ascot Elite Filmverleih GmbH