Matrix 4 explose nos cerveaux dans sa première bande-annonce (à laquelle on n’a pas tout pigé)

Après 18 ans de pause, la saga Matrix reprend du service avec un quatrième volet qui sortira le 15 décembre prochain. Voici la toute première bande-annonce d’un film attendu au tournant !

Lancée en 1999, la saga Matrix avait tiré sa révérence il y a 18 ans, après la sortie du troisième volet de ce qui était alors censé être une trilogie.

C’était sans compter sur notre époque qui a tendance à ressusciter ses vieux succès toutes les 14 secondes ! Et cette fois-ci, c’est pour notre plus grand plaisir.

Près de deux ans après l’annonce d’un quatrième opus à la saga de science-fiction culte, sa sortie n’a jamais semblé si proche. Et pour cause, le film de Lana Wachowski (cette fois-ci, elle agit sans sa sœur) sortira le 15 décembre prochain, autant dire après-demain.

Pour teaser l’arrivée en trombe de ce monument dans notre paysage filmique, la team marketing du film n’a pas fait les choses à moitié. Un site a carrément été créé, sur lequel vous pouvez naviguer et choisir entre la pilule bleue et la fameuse pilule rouge. Vous savez, celles que propose Morpheus à Néo :

« Choisis la pilule bleue et tout s’arrête, après tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge : tu restes au Pays des Merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. »