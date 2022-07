Aïssa Maïga et Vincent Lindon rejoignent l’Académie des Oscars

Aïssa Maïga et Vincent Lindon ont été invités à rejoindre l’Académie des arts et des sciences du cinéma le 29 juin 2022. Ce qui signifie qu’on les y verra peut-être à la prochaine cérémonie des Oscars en mars 2023 !

Deux acteurs français à l’Académie des Oscars

Ce mercredi 29 juin, 397 personnalités du monde du cinéma et de la musique ont reçu une invitation à rejoindre l’Académie des Oscars. La grande cérémonie du cinéma américain se déroule en début d’année à Los Angeles depuis 1929, soit presque un siècle.

Au total, l’Académie ne rassemble pas moins de 9000 personnes. Elle renouvelle une partie de ses membres chaque année, en invitant de nouveaux professionnels et artistes qui façonnent l’industrie du cinéma. En fonction de sa catégorie, chacun est chargé de voter pour les lauréats qui pourront aspirer à recevoir une statuette dorée.

Un souci d’inclusivité

L’Académie des Oscars a l ongtemps été accusée d’être presque exclusivement composée d’hommes blancs. Elle affiche ainsi sa volonté de repenser son recrutement afin de s’engager en faveur d’une meilleure représentation de la diversité du monde du cinéma. Dans un communiqué publié le 28 juin, on lit :

« La sélection des membres est basée sur les qualifications professionnelles, avec un engagement continu en faveur de la représentation, de l’inclusion et de l’équité. »

Selon The Hollywood Reporter, la nouvelle promotion est composée de 44% de femmes et 37% de personnes issues de communautés ethniques ou raciales sous-représentées. 50% des nouveaux membres ne sont pas originaires des États-Unis, représentant au total 53 pays et territoires.

Parmi les nouvelles arrivées marquantes, on peut également citer Anya Taylor-Joy, jeune actrice à la carrière passionnante (Le Jeu de la dame, Last Night in Soho…) et Billie Eilish, lauréate de l’Oscar de la meilleure chanson originale pour No time to die.

