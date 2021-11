Abonnez-vous à Matière Grasse, le podcast anti-grossophobie de Gras Politique

Gras Politique, le collectif qui lutte contre la grossophobie, lance son podcast Matière Grasse. À écouter d’urgence !

Le collectif Gras Politique publie depuis 2016 des ressources pour lutter contre la grossophobie et vient de créer un nouveau format qui s’additionne aux témoignages, à la liste de soignants et soignantes safe…

C’est Matière Grasse, disponible sur Spotify, Soundcloud et bien sûr toutes les applications de podcast.

Contacté par Madmoizelle, le collectif Gras Politique explique la volonté derrière ce nouveau projet.

On pense aussi que le podcast est un super outil pour faire passer des messages, et ça nous permet d’élaborer sur des questions qu’on nous pose souvent sans qu’on puisse leur accorder le temps de réponse nécessaire. »

« On a voulu créer ce podcast pour proposer un contenu facile d’accès sur la grossophobie, mais aussi pour faire exister la culture grosse. On partage, nous les grosses et les gros, des expériences et des histoires de vies qui sont précieuses et qui méritent d’être racontées.

Nous avons eu aussi droit à un petit teasing des prochains épisodes, et ça donne envie !

« Pour les prochains épisodes on va se demander pourquoi c’est encore aussi pénible de s’habiller quand on dépasse le 46, on va parler de fétichisation des corps gros et de sexualité, on va revenir sur l’apparition de la grossophobie et sur ses racines profondes, bref, un beau programme ! »