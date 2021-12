8 tutos coiffure de fête pour les cheveux bouclés et afro

Découvrez notre sélection de tutos en vidéo afin de pimper vos cheveux bouclés ou afro pour les fêtes !

Article publié le 30 décembre 2019

Les cheveux bouclés et afro permettent de réaliser de nombreuses coiffures sophistiquées comme plus décontractées. Alors pourquoi ne pas profiter de la période des fêtes pour tester de nouveaux looks ?

Voici notre sélection de tutos coiffure de fête en vidéo pour les cheveux bouclés et afro.

Un chignon bas « donut » pour cheveux afro

Le célèbre chignon « donut » est parfaitement adapté aux cheveux afros et bouclés. La preuve dans ce tutoriel coiffure tout simple.

3 idées de coiffures tressées pour cheveux afro

Si vous aimez les tresses, vous allez être servie avec ces trois idées de coiffures tressées.

Un Bantu Knot Out de rêve pour les cheveux bouclés et afro

Dans cette vidéo, vous pourrez apprendre à réaliser de belles boucles volumineuses et bien définies sur cheveux détendus ou préalablement lissés.

5 tutos coiffure pour cheveux détendus et bouclés

Vos cheveux sont longs et détendus ? Et hop ! Découvrez cinq idées de coiffures de fête dans ce tutoriel en vidéo.

5 coiffures à réaliser avec un foulard pour les cheveux bouclés

Le foulard est un accessoire de coiffure très tendance ! Voici quelques idées pour l’utiliser avec des cheveux bouclés.

Une queue de cheval haute Afro Puff sur le côté

Très simple à réaliser, cette queue de cheval bouffante fera son petit effet lors des fêtes de fin d’année.

6 idées de coiffures sophistiquées pour les fêtes

Si vous avez du temps devant vous et que vous maîtrisez déjà un peu l’art de la coiffure, cette vidéo vous montre comment réaliser six looks effet « waouh » sur cheveux afro.

5 coiffures faciles et rapides sur la base de couettes

Simples à réaliser, ces cinq coiffures ont toutes la même base : des couettes. Si vous n’avez pas beaucoup de longueur, cette vidéo est pour vous !

Crédits photos images de Une : Rita Ritini, Sheila Ndinda et Amethystmood