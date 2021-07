7 cosmétiques bio et soldés qui vont refaire votre été

Devinez quoi ? C’est toujours les soldes. Et si on vous a déjà parlé des accessoires de coiffure, du maquillage et des soins après-soleil, aujourd’hui ce sont plutôt les cosmétiques bio qui nous intéressent. En voilà sept au rabais.

Vous aimez les cosmétiques bio et ne jurez que par eux dans votre routine beauté ? Ça tombe bien, il se trouve qu’on a trouvé pour vous sept pépites ultra efficaces qui auront leur place dans votre salle de bain…

Un baume de nuit en gel de Jonzac Eau thermale pour régénérer l’épiderme

Ses points forts :

Il booste la régénération cellulaire pour une peau belle et reposée au réveil

Il hydrate intensément l’épiderme grâce à la présence d’acide hyaluronique dans sa formule

Il convient à tous les types de peaux

Baume de nuit en gel, Jonzac Eau Thermale, 17,32€ au lieu de 21,65€

Une poudre minérale compacte de Lavera pour faire des petites retouches sur le pouce

Ses points forts :

Elle fixe le maquillage et offre un fini mat zéro défaut

Elle illumine le teint grâce à des minéraux réflecteurs de lumière

Elle lutte contre les brillances et les imperfections

Elle est idéale pour faire de petites retouches pendant la journée

Poudre compact minérale, Lavera, 8,40€ au lieu de 12€

Un gloss hydratant de Madara pour avoir des juicy lips

Ses points forts :

Il offre une brillance intense

Il est enrichi en huiles végétales

Il est vegan

Gloss hydratant, Madara, 15,20€ au lieu de 19€

Une gelée d’huile démaquillante d’Absolution pour se mettre au double nettoyage

Ses points forts :

Elle retire le maquillage, même waterproof

Elle ne laisse pas de film gras sur la peau

Elle régule la sécrétion de sébum et unifie la peau

Gelée d’huile démaquillante Baume Céleste, Absolution, 22,40€ au lieu de 32€

Une huile de soin moor lavande de Dr.Hauschka pour maintenir la peau hydratée

Ses points forts :

Elle laisse la peau parfaitement hydratée

Elle aide la barrière hydrolipidique a rester imperméable contre les agressions extérieures

Elle pénètre rapidement la peau

Huile de soin moor lavande, Dr.Hauschka, 17,92€ au lieu de 22,40€

Un soin SOS boutons de Florame pour assécher les imperfections

Ses points forts :

Il limite la sécrétion de sébum

Il réduit la taille des imperfections

Il protège et apaise la peau

Soin SOS boutons, Florame, 9,07€ au lieu de 12,95€

Un masque éclat instantané de Pai Skincare pour booster votre glow



Ses points forts :

Il limite l’apparence des rougeurs

Il booste l’éclat de la peau

Il améliore l’apparence des cicatrices

Masque éclat instantané, Pai Skincare, 31,20€ au lieu de 39€

