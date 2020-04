Découvre les 5 phases psychologiques du confinement !

Je ne sais pas toi, mais moi, le confinement me rend complètement zinzin.

Des phases psychologiques pour expliquer tes émotions pendant le confinement

Je suis fatiguée alors que je passe mon temps enfermée, et je passe du fou rire aux pleurs en un quart de seconde ! Bon, c’était déjà le cas avant, mais une chose est sûre, le confinement a nettement accentué certaines de mes façons de réagir, et mon stress.

Mon état semble avoir une explication. En confinement, nous traverserions différentes phases psychologiques chacun à notre rythme.

Seasonly a publié sur son blog les 5 phases du confinement sur la base de témoignages de ceux qui ont vécu le confinement avant nous.

1. La phase psychologique de survie

La phase de survie est la phase qui suit l’annonce du confinement, et de loin la plus compliquée ! C’est pendant cette phase que peut se faire ressentir le plus durement la fatigue, l’anxiété et les difficultés à dormir.

Aux aguets, tu ne peux pas t’empêcher de consulter frénétiquement les news et n’arrive pas à décrocher de ton smartphone.

Pour mieux vivre cette période difficile, essaye de couper un peu les infos et de prendre du temps pour toi. Réfléchis à ce dont tu as besoin en ce moment, et aux façons de mieux vivre le confinement.

As-tu envie de te remettre au sport ? De lire ? De méditer ? Ou, de ne rien faire de particulier et de te reposer ? (c’est ok aussi)

Ne t’inquiète pas, la phase de survie ne dure pas indéfiniment et, si ça n’est pas déjà le cas, tu vas commencer à te sentir mieux très bientôt.

2. La phase psychologique de sécurité

Pendant cette phase, tu vas t’habituer petit à petit à ton nouveau mode de vie en confinement. Tu commences à te relâcher, à sortir de ton état de stupeur et à te mettre dans un mood plus actif.

Les conseils pendant cette phase ? Mets un peu à distance tes groupes Messenger et Whatsapp, par exemple en supprimant les notifications, pour vraiment souffler.

Commence à mettre en place les activités auxquelles tu as pensé pendant la phase 1, et qui te font du bien !

3. La phase psychologique d’appartenance

C’est pendant cette phase que le confinement va se transformer en période « normale », et qu’une routine va se mettre en place !

Tu prends un rythme, tu optimises mieux ton temps, tu jongles entre ton travail à distance et des activités…

Tu étais tellement au bout du rouleau à l’annonce du confinement que tu n’aurais jamais imaginé que tu pourrais aussi bien t’adapter, mais pourtant, c’est bien le cas !

Cette phase est le moment de se rendre compte qu’il est possible de vivre normalement et même de profiter du confinement pour prendre du temps pour toi, en laissant derrière toi les mauvaises pensées !

4. La phase psychologique de l’importance

Arrivée à la phase de l’importance, tu auras acquis du recul sur la situation et tu pourras tirer des enseignements bénéfiques du confinement.

Peut-être as-tu trouvé une nouvelle routine sportive qui t’a fait du bien et que tu veux tenir à l’avenir, appris une nouvelle manière de travailler, compris des choses sur toi et sur ta relation avec les autres…

C’est le moment idéal pour se poser un peu et réfléchir à ce que tu as appris, et à tes envies pour le futur. Sois attentive aux idées qui pourraient germer !

5. La phase psychologique d’auto-actualisation

Te voilà arrivée à la phase finale du confinement ! L’épidémie se calme, la courbe des nouveaux cas est en train de s’inverser, le sentiment de panique ambiante qui existait au début du confinement s’estompe.

Toi et la population êtes en train de vous habituer à la situation. Traverser les étapes du confinement a été difficile, mais tu as réussi et tu peux être reconnaissante pour le chemin que tu as accompli.

Pendant cette phase, tu vas pleinement embrasser les changements qui se sont opérés en toi, et les intégrer dans ton quotidien.

Très clairement, je n’ai toujours pas quitté la phase 1, mais je sens que je suis en train d’en sortir ! Et toi, dans quelle phase du confinement es-tu ?

À lire aussi : Ces petits trucs qui aident à rester saine d’esprit pendant le confinement