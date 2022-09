5 marques qui prouvent que le maquillage bio peut être efficace

Voici cinq marques de maquillage qui vont vous donner envie de passer au bio. Oui oui !

Malgré une sensorialité et une efficacité de plus en plus au rendez-vous, le maquillage bio a souvent mauvaise presse auprès des non-initiés. Pourtant, les formules de rouges à lèvres ou de fonds de teint labellisées n’ont plus grand-chose à envier à celles, plus conventionnelles, de leurs cousins de parfumerie ou de grandes et moyennes surfaces.

Pour les sceptiques (comme pour ceux et celles qui souhaiteraient découvrir de nouveaux produits), on a déniché les cinq marques à ne pas manquer pour changer d’avis sur le maquillage bio et découvrir de nombreuses pépites !

Les essentiels maquillage bio de Mademoiselle Bio

Forte du succès de sa gamme de soins pour la peau en nom propre, lancée en 2014 dans toutes les boutiques de la marque ainsi que sur son e-shop, Mademoiselle Bio a récemment présenté sa toute première ligne de maquillage certifiée bio. Composée d’essentiels pour la mise en beauté du teint et du regard, elle mise sur des formules vegan, adaptées aux peaux sensibles et infusées d’actifs soin comme l’acide hyaluronique, l’huile de rosier sauvage ou encore l’extrait de myrtille.

Quand aux packagings, ils sont éco-conçus et fabriqués à partir de matériaux jusqu’à 100% recyclés et recyclables.

A tester chez Mademoiselle Bio : le Fond de teint minéral SPF15 (17,50€) unifie, matifie le teint et lisse le grain de peau jusqu’à 10h. Il contient de la poudre de riz, de bambou et de l’amidon de maïs pour absorber l’excès de sébum, ainsi que de l’acide hyaluronique pour maintenir une bonne hydratation de la peau. Il est disponible en six teintes.

Le maquillage bio et luxe de Le Rouge Français

Certifiée bio et vegan, la marque française et made in France Le Rouge Français se démarque par l’utilisation de pigments exclusivement issus des plantes. Lancée en 2018 par Elodie Carpentier, ingénieure en biotechnologie, la griffe propose une large gamme de rouges à lèvres, son produit phare, mais aussi des mascaras, des eyeliners, un crayon pour les yeux, des vernis à ongles et des baumes colorés lèvres et joues.

Partant du principe que tout ce que l’on met sur la peau devrait être consommable, la marque formule ses produits selon une charte personnelle stricte et a banni un grand nombre d’ingrédients de synthèse, non renouvelables, non éthiques ou allergènes comme le mica, le dioxyde de titane, les silicones ou les matières premières d’origine animale.

A tester chez Le Rouge Français : Disponible en quinze teintes lumineuses, le rouge à lèvres signature de la marque (45€) contient du beurre de karité, des huiles de jojoba, abricot, tournesol et ricin, et des cires végétales de riz, de candellila et de carnauba. Et pour ne rien gâcher, des éco-recharges permettent de remplir le tube une fois le bâton terminé, et le packaging est 100% recyclable.

Le maquillage bio rechargeable de Zao Make-up

Avec ses dix ans d’existence, Zao Make-up est une référence dans l’univers de la cosmétique bio. Fondée par quatre amis amoureux de la nature, c’est la première marque de maquillage rechargeable, 100% naturelle et certifiée par Ecocert. Pour ses packagings, Zao a opté pour le bambou qui, en plus de lui donner un look reconnaissable entre tous, permet à la marque d’afficher un bilan carbone réduit. Et pour que rien ne se perde, le bambou est aussi incorporé aux formules des produits sous forme de poudre de sève, d’hydrolat de feuilles ou de macérât de rhizome de bambou.

A tester chez Zao Make-up : le Blush crème en stick (23,90€), disponible en trois teintes lumineuses, permet de maquiller les joues mais aussi les lèvres pour un bel effet « bonne mine ». Sa formule est enrichie en huile de ricin bio et en huile de jojoba bio aux propriétés adoucissantes et réparatrices, pour prendre soin de la peau tout en la sublimant. Et comme la majorité des produits de la marque, il est rechargeable.

Le maquillage soin certifié bio de Lavera

Pionnière de la cosmétique bio, la marque allemande Lavera a récemment relancé sa gamme de maquillage, avec l’objectif d’offrir une ligne plus moderne, plus épurée, mais toujours parfaitement en phase avec ses valeurs et ses engagements pour l’environnement. En tout, ce sont 51 références qu’on retrouve pour sublimer le teint, le regard et les lèvres, avec des formules soin infusées d’actifs adoucissants et protecteurs pour la peau et les cils.

A tester chez Lavera : le Fond de teint à l’acide hyaluronique (15,80€), formulé sans silicones ni huiles minérales, permet d’unifier le teint de façon très naturelle. Disponible en trois teintes, il contient de l’acide hyaluronique et de l’huile d’amande bio pour rester confortable toute la journée.

Le maquillage bio accessible de Charlotte Bio

Lancée en 2015, la marque Charlotte Bio propose une gamme variée de produits de maquillage pour le teint, les yeux, les lèvres et même les ongles. Et rien n’est laissé au hasard : les formules, ingrédients et packagings sont développés dans le respect de la charte COSMOS et de la planète.

A tester chez Charlotte Bio : labellisé par les organismes indépendants Cosmebio et Ecocert, le Mascara Perfect Curl (13,90€) prend soin des yeux et de l’environnement. L’association d’huile de jojoba, de cire de carnauba et de cire d’écorce de vernis du Japon permet de protéger les cils et d’apaiser les yeux sensibles, tout en offrant un résultat maquillage impeccable et longue tenue.

Crédit photo image de Une : Dan Cristian Pădureț