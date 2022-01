4 réflexes pour ne pas se faire avoir par le marketing beauté et mieux choisir ses produits

Vous avez besoin de renouveler votre vanity et ne savez pas sur quel produit miser ? On va vous apprendre comment ne pas vous faire avoir par un joli packaging une fois arrivée chez Sephora.

La beauté fait partie des domaines les plus marketés et rentables du monde. Packagings extérieur, flacons, étiquettes, publicités… Les marques rivalisent d’inventivité pour donner envie d’acheter, quitte parfois à oublier l’essentiel : formuler un produit qui tienne la route. Et quand on a dépensé plusieurs dizaines d’euros pour l’obtenir, la douche froide semble être plutôt glacée.

En même temps, ce n’est pas facile aujourd’hui, avec la multitude d’offres, de pouvoir cibler un bon cosmétique d’un produit qui en a seulement l’air ! Vous vous demandez quelle sont les techniques pour distinguer le vrai du faux ? En voilà quelques-unes.

Utiliser une appli pour vérifier la composition des produits

Si autrefois, il était plus difficile de pouvoir vérifier la composition des produits de beauté que l’on avait dans les mains (à moins d’avoir de solides connaissances cosméto), aujourd’hui avec les appli comme Yuka ou encore Clean Beauty, cette tâche est largement plus accessible.

En scannant la liste INCI de votre cosmétique, vous pouvez tout de suite savoir s’il présente un danger pour votre santé ou encore s’il contient un ingrédient agressif pour votre peau.

Une petite révolution qui permet de voir tout de suite si toute la partie marketing est en accord avec la composition et les actifs du produit ou si vous êtes en face d’une marque greenwashée. Les applis ne sont pas parfaites à 100%, mais elles aident grandement !

Ne pas se faire leurrer par le greenwashing

Aujourd’hui, de plus en plus de marques changent la formule de leurs cosmétiques pour pouvoir renforcer la présence d’ingrédients qui ne proviendraient pas de la pétrochimie. Ainsi, les huiles minérales sont remplacées par des végétales et d’avantage d’actifs sont ajoutés pour pouvoir renforcer l’efficacité du produit.

Ce changement est évidemment notifié par les labels cosmétiques sur les packagings des produits qui y voient un interêt. C’est ainsi que l’on peut de plus en plus lire les mention « formulé à base de (95-96-97-98%) d’ingrédients naturels ».

@Nati Melnychuk via Unsplash

Si c’est une bonne initiative, cette dernière n’a pourtant rien d’authentique puisque ces marques ont, pendant des décennies, vendu des cosmétiques aux formulations douteuses.

Mais alors que faire ? Selon nous, mieux vaut se tourner vers des labels dont le leitmotiv est le même depuis toujours : produire des cosmétiques clean avec des ingrédients de choix.

Attention aux termes qui font trop rêver

Le problème avec l’industrie de la beauté, c’est qu’elle a passé des années à nous faire rêver à coups de promesses et de publicité mensongère.

Des mannequins à la peau parfaite pour promouvoir des produits anti-acné, des modèles avec zéro poil pour encenser une cire d’épilatoire ou un épilateur à la lumière pulsée… On a compris le topo. Et même si aujourd’hui les marques ont pris la tangente et ont compris que ce qu’on veut, c’est plus d’authenticité, ça ne les empêche pas de continuer de nous faire fantasmer.

Ainsi, on évitera les produits qui nous prédisent une efficacité en 24h/48h, les formules deux-en-un (qui cachent souvent une belle inefficacité) ou encore les cosmétiques estampillées « pour toutes les peaux » ou encore « pour toutes les carnations ».

Car même si on a vraiment, mais alors VRAIMENT envie d’y croire, malheureusement, les miracles n’existent pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il faut en moyenne 21 jours (le temps de renouvellement cellulaire) à la peau pour montrer les premiers signes d’amélioration, par exemple. Mais aussi parce que les différences de carnations sont trop importantes d’une personne à une autre pour pouvoir être couvertes par un seul et même produit…

Privilégier les labels de référence

Au-delà de faire attention à la liste d’ingrédients qui se trouve au dos du packaging, vous pouvez aussi essayer de vous référer aux labels qui y sont inscrit.

Ces derniers peuvent vous éclairer quant au type d’engagement que prend la marque et la qualité de ses produits. Car pour obtenir un label sérieux, il faut, avant tout que les cosmétiques puissent correspondre à la charte de qualité de ces appellations. Alors gardez l’oeil ouvert !

Crédit de l’image de une : @JohanneKristensen et @Reuben Mansell.