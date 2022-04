3 façons cool de porter la jupe de tennis sans avoir l’air de sortir d’une pub Decat’

On ne sait pas vraiment pourquoi, mais la jupe de tennis a de tout temps réussi à flouter la barrière entre vêtement de ville et de sport. Mais savons-nous la porter pour autant ? Voyons ensemble 3 façons cool de le faire.

La jupe de tennis ne fait pas partie de ces vêtements de sport qui représentent une corvée à devoir enfiler et assumer. Cette dernière, pourtant, n’est pas facile à associer avec nos vêtements de tous les jours. Surtout quand on a envie de la sortir de son contexte. Heureusement, on vous a concocté 3 looks hyper tendance qui font parfaitement le job pour le quotidien.

Nos inspirations

Look N°1 : la jupe de tennis au premier degrès

Vous avez envie de vous concocter un look preppy inspirations 90s ? Et si vous regardiez un peu du côté des looks que les joueuses portaient sur les terrains battus il y a 30 ans. Jupe/short, t-shirt blanc, petit gilet, paire de baskets… On est parfaitement dans le thème ici avec un assemblage de toutes ces influences, version 2022, quand même.

Shoppez ce look

Pour mettre la main sur la jupe, c’est par ici

Pour shopper le t-shirt, c’est là

Pour acheter le gilet, cliquez ici

Last but not least : les baskets

Look N°2 : la jupe de tennis en ville

Même jupe, différente situation. Dans ce cas, on cherche plutôt une tenue qui puisse vous permettre de passer un jour de printemps ou d’été en ville en étant à la fois confortable et bien habillée. Pour ce faire, on a choisi un crop top vert, rappelant la bande élastique de la jupe, un blazer oversize pour level up le look et aux pieds, un must-have du moment : la tong à plateforme. Vous en pensez quoi ?

Shoppez ce look

Pour la jupe, c’est toujours par là

Pour le crop top, hop, c’est ici

Trouvez ici le blazer en lin

Et voilà les tongs à plateforme

Look N°3 : la jupe de tennis version streetwear

Dernière tenue mais pas des moindres. Cette fois-ci on mélange les influences. On garde la même jupe, on ajoute une chemise blanche pour rendre le look plus élégant et on lui ajoute un sweat à capuche par-dessus histoire de casser son côté trop conventionnel. Aux pieds, une paire de chaussettes hautes évidemment, mais aussi et surtout des tennis blanches toutes simples pour rappeler le côté streetwear.

Shoppez ce look

On vous remet la jupe de tennis ici

La chemise blanche est là

Pour le sweat à capuche vert cliquez là

Enfilez vos Air Force One ici

Et voilà les chaussettes

