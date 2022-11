1899 : Netflix a-t-il plagié cette bande dessinée brésilienne ?

L’autrice de la bande dessinée brésilienne Black Silence accuse Netflix d’avoir plagié son travail dans la série 1899… et ses arguments sont troublants.

Netflix a-t-il plagié le travail d’une autrice de bande dessinée brésilienne ?

Alors que 1899 caracole en tête du classement des séries les plus regardées en ce moment sur la plateforme, une ombre est venue ternir le tableau de ce joli succès. Une autrice brésilienne accuse la série d’être « identique » à sa bande dessinée.

Des ressemblances plus que troublantes

Sur Twitter, Mary Cagnin a posté un thread particulièrement édifiant. L’autrice y déclare être « en état de choc » après avoir découvert les ressemblances frappantes entre la nouvelle série Netflix à succès et sa bande dessinée Black Silence, publiée en 2016.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les arguments avancés par l’autrice ont de quoi questionner. Cette dernière a publié de nombreux visuels tirés de son ouvrage, en les comparant à ceux de la série Netflix :

Une rencontre lors d’un salon européen

Selon l’autrice, si sa bande dessinée est parvenue jusqu’à Netflix, c’est qu’elle avait eu l’opportunité de la présenter lors d’une foire internationale du livre en 2017. Cet évènement, que Cagnin qualifie de particulièrement « influent », avait lieu en Suède. L’autrice y avait présenté son ouvrage et distribué de nombreux exemplaires de ce dernier, ainsi qu’une traduction en anglais.

Or, côté scénario, les points communs entre la bande dessinée de 2016 et la série Netflix sortie en 2022 ne sont pas moins frappants :

« Tout est là : la Pyramide Noire. Les morts à l’intérieur du vaisseau/navire. L’équipage multinational. Les éléments étranges et inexpliqués. Les symboles qui apparaissent dans les yeux des personnages. Les voix qui les appellent. Les détails subtils de l’intrigue comme les drames personnels des personnages, y compris les morts mystérieuses. »

Pour rappel, la série Netflix (comme la bande dessinée, six ans plus tôt) relate les circonstances mystérieuses du voyage d’un bateau d’immigrés européens navigant vers New York, et voyant surgir une énigme cauchemardesque.

