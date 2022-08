10 transats parfaits pour les bébés

Objets de puériculture non indispensable, mais tout de même bien pratique, le transat se glisse dans de nombreuses listes de naissance.

On a, officiellement, pas « besoin » de se doter d’un transat pour son bébé. Mais on a aussi pas officiellement « besoin » de manger des glaces à chaque fin de repas en été, et pourtant on le fait. Ce qui veut dire ? Qu’on fait bien ce qu’on veut, merci.

Le transat, si vous êtes des novices dans le doux monde des parents, est un objet bien pratique qui sert à poser le bébé de façon sécurisée, lorsque vous voulez utiliser vos bras et vos mains pour autre chose que le porter, comme manger une pomme, prendre une douche, aller aux toilettes ou tout simplement rien, parce que ça fait du bien d’avoir les bras libres.

Concrètement, ça se présente comme une espèce de siège inclinable où l’enfant peut être posée de façon plus ou moins allongée. Selon les modèles, il en existe des inclinables sur plusieurs positions : allongé, mi-allongé et assis.

Le transat peut aussi servir à accueillir le précieux héritier lors de la diversification alimentaire, si vous n’avez pas envie de le tenir sur vos genoux pendant qu’il dévore sa purée de carotte.

Concrètement, utiliser un transat n’est pas une mauvaise chose, il faut juste que les moments passés dessus soient limités dans le temps. En effet, un bébé se développe en étant allongé le plus souvent possible, surtout les premiers mois, sur un tapis d’éveil par exemple. Les instants sur son transat doivent être brefs.

Autre chose : il faut toujours attacher le bébé dans son transat, même si vous avez l’impression qu’il ne bouge pas plus qu’une moule. Un bébé, ça glisse plus facilement qu’une savonnette, et vous ne voulez pas que sa tête rencontre de trop près le parquet flottant de votre salon.

Enfin, ne laissez jamais un bébé sans surveillance dans son transat, ne posez pas l’objet sur une surface non plate ou en hauteur, et ne transportez pas le transat avec l’héritier dedans. On ne lésine pas avec la sécurité.

Maintenant que vous savez ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir le modèle qui vous convient le mieux. Ergonomique, léger, facilement pliable et transportable, qui se balance tout seul ou presque, design pour s’accorder avec la déco du salon… Ce n’est pas le choix qui manque.

Je vous ai fait une petite sélection des modèles les plus connus du doux monde de la puériculture, avec toutes sortes de prix. Bien évidemment, la seconde main pour les transats, ça marche aussi très bien !

10 transats pour les bébés

Transat bliss BabyBjorn – 168 € au lieu de 200 €

Transat Up&Down Beaba – 89,99 € au lieu de 107,80 €

Transat Chicco Hooplà – 69,99 €

Transat bébé Growing – Nobodinoz – 189 €

Transat Kori – Maxi-Cosi – 109,90 €

Transat bébé Levo – Charlie Crane – 219 €

Transat Compact’up Badabulle – 99,90 € au lieu de 108,90 €

Transat Leaf Grow – Nuna – 329,95 €

Hauck Bungee Deluxe – 44,99 €

Transat Pocket Relax – Chicco – 69,95 €

