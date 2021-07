Vous avez raté ces films en 2020 ? Voici comment les rattraper en VOD !

Vous avez l’impression d’avoir raté un an de cinéma à cause du Covid-19 ? Session rattrapage avec les 10 films de 2020 qu’il faut avoir vus.

Maintenant que les cinémas ont rouvert, on se rend compte que ça nous avait bien manqué, non ? Découvrir un film sur très grand écran dans le noir, avec un système son au top du top… Rien que de l’écrire, j’ai des frissons !

Sauf que voilà, à cause de la crise sanitaire, on n’a pas pu mettre les pieds dans les salles obscures pendant de très, très longs mois. On a donc décidé de vous faire un petit récap de ce qu’il ne fallait pas louper au ciné l’année dernière, si tous les films avaient pu sortir normalement ! Heureusement, ces pépites sont maintenant toutes disponibles en VOD ou sur des plateformes de streaming.

Les mecs n’en font qu’à leur tête dans Tenet et Drunk

L’un des films qui a le plus fait parler de lui en 2020 est enfin disponible sur myCanal ! Tenet a animé de nombreux débats lors de sa sortie. Entre les ronchons mécontents d’avoir payé une place alors qu’ils n’ont « rien pigé au film » et les poseurs qui assurent que « non, mais c’était pas si compliqué à comprendre, tu exagères »… On peut dire que le réalisateur Christopher Nolan a eu les oreilles qui sifflent pendant un moment !

Maintenant, il est possible de regarder Tenet dans son petit confort, mettre pause si on a envie et surtout, enchaîner avec un deuxième visionnage pour être sûre d’avoir vraiment bien compris. Enfin, d’avoir un peu compris. Même un tout petit peu.

Si les nœuds au cerveau ce n’est pas trop votre truc, ce n’est pas grave : l’année 2020 avait d’autres surprises dans son sac. Par exemple, avant de voir Drunk, je n’aurais jamais dit que j’aimais particulièrement le cinéma danois. Et pourtant, la sombre comédie de Thomas Vinterberg transporte ses spectateurs avec une aisance folle !

Quatre professeurs de lycée et amis décident de tester une théorie obscure qui dit que l’humain serait en meilleur forme si son taux d’alcool était toujours à 0,5g. Cette expérience va rapidement affecter leur vie personnelle et professionnelle, pas toujours pour le meilleur.

Loin d’être un film moralisateur sur la consommation d’alcool, Drunk est surtout un film sur l’amitié et son importance pour l’équilibre, même la cinquantaine passée.

N’oublions pas que c’est l’été avec Antoinette dans les Cévennes et Été 85

Pour une ambiance plus estivale que les banlieues résidentielles du Danemark, deux films français ont fait sensation l’année dernière.

Été 85, de François Ozon, nous raconte l’histoire passionnée d’amour et d’amitié entre Alexis, un ado de 16 ans un brin timide, et David, 18 ans, assuré et rassurant. Les virées en moto sur le littoral normand, les balades en mer… Mais on vous prévient, il vaut mieux avoir le cœur bien accroché, vous risqueriez de verser une petite larme !

Pour une histoire plus légère et un dépaysement assuré, il y a aussi Antoinette dans les Cévennes.

Laure Calamy, qui a remporté le César de la meilleure actrice pour ce rôle, part en randonnée sur le Chemin de Stevenson dans le sud de la France. Entre les disputes avec son âne et ses jeux de cache-cache pour ne pas se faire repérer par son amant et sa femme, c’est fou rire garanti !

Voyagez avec Jojo Rabbit, Les Filles du Docteur March et Soul

Vous êtes plutôt voyage (dans le temps) que randonnée en pleine campagne ? Alors choisissez votre époque !

Avec Scarlett Johansson, on est retournées au temps de la Seconde Guerre mondiale dans Jojo Rabbit. Elle y incarne Rosie, la mère du petit Jojo, un petit gars tellement matrixé par les jeunesses hitlériennes que son ami imaginaire est Adolf Hitler lui-même…

Glauque, vous dites ? Oui, un peu, mais le ton du réalisateur et scénariste Taika Waititi est tellement juste, drôle et dans la bonne mesure qu’on ne peut être qu’attendrie par cette belle histoire : lorsqu’il découvre que sa mère cache une petite fille juive dans un recoin de la maison, le petit garçon perd tous ses repères.

Sinon, pour partir encore plus loin dans le temps, la réalisatrice Greta Gerwig a revisité le récit des Filles du Docteur March !

Avec Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson ou encore Laura Dern, ce film nous montre comment on peut être badass tout en portant des robes plus longues que celles de nos grand-mères. Le personnage de Jo, interprété par Saoirse Ronan, avec sa détermination et son inventivité, nous donne un coup de boost de motivation au moins pour le reste de l’été.

Il vous en faut plus que ça pour vous motiver ? Alors peut-être que vous préférez passer à une petite séance d’introspection ? Rendez-vous sur Disney+ pour (re)découvrir Soul.

Joe (le premier héros noir dans un Pixar !), un prof de musique passionné de jazz, se retrouve malencontreusement dans le « Grand Avant » où se trouvent toutes les âmes qui n’ont pas encore été affiliées à des humains. Il va se lier d’amitié avec 22, une âme qui n’a vraiment pas envie d’aller sur Terre… et ce petit voyage introspectif a de quoi apaiser quelques-unes de nos interrogations sur la vie.

Le cinéma du réel avec Adolescentes, Petite fille et Dark Waters

Il n’y en a toujours que pour la fiction on dirait ! En 2020, on a eu le droit à deux sublimes documentaires — et hasard des choses (ou pas), ils ont tous les deux été réalisés par Sébastien Lifshitz.

Adolescentes retrace la vie de deux jeunes filles habitant à Brive-la-Gaillarde, de leurs 13 à leur 18 ans. On parcourt avec elles leurs premières amours, les difficultés du collège, du lycée puis de l’orientation post-bac et les disputes avec les parents. C’est époustouflant de se voir tendre un miroir comme ça : on rit, on stresse et on pleure avec elles, comme on l’a fait quand on était ado !

Son deuxième documentaire Petite fille peut lui aussi vous arracher quelques larmes.

Sébastien Lifshitz a suivi Sasha et sa famille au quotidien pendant plusieurs mois. Cette enfant a été assignée au genre masculin à la naissance, mais depuis qu’elle a 3 ans, elle vit en tant que petite fille.

Et si son genre semble une belle évidence pour sa famille, tout le reste du monde semble vouloir lui mettre des bâtons dans les roues… et pas qu’à l’école : il lui faut par exemple prendre le train pendant deux heures pour arriver à parler à une médecin qui la respecte.

Il est parfois difficile à regarder, mais ce documentaire montre bien que la façon dont les personnes trans sont perçues et accompagnées doit être améliorée.

Le dernier élément de cette session rattrapage des films de 2020 n’est pas un documentaire, mais c’est tout comme.

Dark Waters explique la très longue enquête qui a dénoncé l’entreprise américaine DuPont qui déversait des produits chimiques dans les eaux d’une petite ville d’Ohio. On ne ressort pas indemne de ce film, je vous préviens — un peu parano peut-être, au mieux…

Alors, par lequel de ces films allez-vous commencer votre séance de rattrapage ?

