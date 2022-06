Vous avez les cheveux trop volumineux pour une casquette ? Essayez les visières

Ok, les casquettes, c’est pratique pour les bad hair days, se protéger les yeux du soleil, et avoir l’air chic comme une joueuse de tennis, mais quand on a les cheveux volumineux, frisés ou crépus, mieux vaut miser sur une visière qui aura les mêmes avantages, sans les inconvénients.

Comme chaque fois que le printemps-été pointe le bout de ses rayons UV intensifiés, les casquettes réapparaissent. Cela peut même devenir un véritable accessoire de mode quand on la choisit en fonction de ses goûts, de sa tenue, et pas juste pour de pures raisons pratiques. Particulièrement tendance en ce moment, ce genre de couvre-chef peut pourtant poser problème à certaines personnes. Outre celles persuadées de ne pas avoir une tête à chapeau (spoiler : c’est juste une impression, mais je vous souhaite de trouver un jour une pièce qui vous aidera à changer d’avis), il y a les personnes aux chevelures particulièrement volumineuses.

La visière, l’alternative parfaite à la casquette pour les cheveux frisés ou crépus

C’est génial d’aimer ses cheveux tels qu’ils sont et de les porter avec fierté, surtout quand on sait combien les natures frisées et crépues peuvent être mal-aimées, source de moqueries, et même de discrimination (jugés comme « non-professionnels » ou « sauvages » dans certains milieux professionnels qui se veulent bien lisses, par exemple). Sauf que c’est quasi-impossible à faire rentrer dans une casquette. Heureusement, il existe des visières, beaucoup plus pratique quand on a une sacrée masse capillaire qui mérite de rayonner dans toute sa gloire si l’on en a envie.

Alors, certes, cela peut donner l’impression que vous vous venez de vous échapper d’un terrain de tennis à Roland-Garros. Mais c’est justement une dimension avec laquelle on peut s’amuser ! Soit en la portant en mode premier degré avec une tenue d’inspiration sportswear, soit en télescopant les registres de style avec un look plus chic, workwear ou ultra-féminin par exemple.

Visière blanche unie en 100% coton — Beechfield — 7,15€.

Visière en paille papier — Herman — 25,90€.

Visière blanche en polyester recyclé et ultra-respirant — adidas — 23€.

Visière à motif floral en 100% coton — Herman — 34,90€.

Visière de soleil en paille papier tressée et ruban — Hallhuber — 30€.

Visière en raphia tressé — Galeries Lafayette — 20€.

Visière raphia — Galeries Lafayette — 19,99€.

Casquette visière — Karl Lagerfeld — 39€.

Visière à imprimé abstrait — Buff — 24,99€.

Visière en paille -— Ulla Popken — 12,99€.

Crédit photo de Une : pexels-yaroslav-shuraev-8028117