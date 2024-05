Voici les 3 humoristes dont vous entendrez parler partout

Du 13 au 25 mai a eu lieu la 9ème édition du Festival d’Humour de Paris (le FUP). Un évènement qui rassemble les plus grands noms de l’humour francophone, avec des humoristes confirmés et des talents émergents.

Depuis sa création, le FUP a accueilli des figures devenues incontournables dans le paysage de l’humour francophone, de Marina Rollman à Fadily Camara en passant par Panayotis Pascot ou encore Inès Reg.

Si cette neuvième édition s’est ouverte sur une soirée animée par Gad Elmaleh et ses invités, le FUP a aussi consacré une soirée aux nouveaux talents. Lors d’un show dont on a beaucoup apprécié la parité, 9 jeunes talents considérés comme des étoiles montantes de l’humour se sont succédés pour nous faire découvrir des sketches d’une petite dizaine de minutes. Même si tous nous ont fait rire, trois nous ont particulièrement marqués et nous ont donné envie de plonger plus longtemps dans leur univers.

John Sulo, le roi de l’impro

En tant que maître de cérémonie, il ne faisait pas partie de la compétition. Pourtant, c’est celui dont on a le plus hâte de voir le spectacle. Roi de l’improvisation, Sulo est l’ami que l’on voudrait avoir dans son groupe de potes.

En quelques secondes, ce parisien résigné (contrairement aux touristes, il connait suffisamment Paris pour ne plus y croire) nous transporte dans son univers.

Fictionnelles ou bien réels, ces anecdotes vous font mourir de rire : comme quand il nous raconte son expérience du parapente avec un prof agrippé sur son dos. Ou qu’il imagine que Pascal Praud débarque en rappel sur le plateau de CNews après qu’Emmanuel Macron a lâché un « hamdoulilah » (en arabe, Dieu soit loué) après un rot qui lui aurait échappé pendant l’allocation du 14 juillet. Sulo est revenu cinq fois sur scène pendant la soirée, et ce n’était pas assez.

Anne Cahen, l’introvertie hilarante

En tant que personne introvertie mais pas timide, vous avez l’impression d’être seule au monde puisque tout le monde confond les deux ?

Meuf solaire, mais à la batterie sociale très facilement déchargée, Anne Cahen vous montre que vous n’êtes pas seule. Mieux : elle embarque le public dans votre monde, en révélant tout ce qu’il a d’hilarant. La flemme de discuter qui frappe à tout moment (même en pleine soirée) ou encore la capacité à se faire des films incroyables sur nos relations, au lieu de les vivre… Pour son éloquence, son imagination, son sens du timing et son écriture impeccable : on vous recommande chaudement de découvrir le spectacle d’Anne Cahen.

Ayrton Gomes, le prodige marseillais

Jeune humoriste marseillais, Ayrton s’est imposé comme le prodige de la soirée. Son sketch a tellement enflammé le public qu’il est reparti avec le prix du public, décerné après que les spectateurs aient explosé l’applaudimètre.

Ultra sympathique, Ayrton arrive sur scène avec beaucoup d’aisance et salut chaleureusement le public (on se réjouit d’éviter les blagues du type « c’est un public de merde ce soir »). Avec beaucoup d’aisance et sans jamais tomber dans la vulgarité, Ayrton ramène sur scène les anecdotes et les fous rires qu’on a entre potes. Paris a de la chance d’avoir une nouvelle recrue marseillaise !

