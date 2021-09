Voici enfin la bande-annonce de Don’t Look Up, avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence…

Vous rêviez de voir Leonardo DiCaprio et Ariana Grande sur une seule et même affiche ? Adam McKay l’a fait, et c’est le cadeau de Noël 2021 de Netflix !

Il est des castings si improbables qu’on dirait des kamoulox. Celui de Don’t Look Up se place haut sur le podium.

Don’t Look Up, le film avec une myriade de stars

Rares sont celles et ceux qui parviennent à faire de sujets très sérieux des comédies efficaces. Mais au compteur de ceux qui y arrivent avec brio, on compte Adam McKay, le réalisateur du génial The Big Short !

Cette année, le cinéaste revient avec une production qui impressionne ne serait-ce que par son affiche sur laquelle on ne compte QUE des noms qui sentent le gratin : Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Chris Evans, et Meryl Streep pour ne citer qu’eux.

Première bande-annonce pour Don’t Look Up

Jusqu’alors extrêmement mystérieuse, cette grosse production américaine qui sortira sur Netflix le 24 décembre se dévoile aujourd’hui dans un teaser loufoque qui ne présage que du bon pour Noël.

Don’t Look Up suivra les déconvenues de deux astronomes calamiteux qui essaient d’alerter les médias et les dirigeants du monde sur le fait qu’une énorme météorite se dirige vers la Terre et menace de la détruire.

Évidemment, ils se heurtent à la moquerie généralisée…

Pour découvrir le pire binôme d'astronomes faire le tour des plateaux-télé, ils ne vous reste plus qu'à vous enfoncer dans votre canapé et attendre que le temps passe.

