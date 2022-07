5 ans et déjà prodige du piano ? C’est la vidéo hallucinante du moment

Alberto Cartuccia Cingolani, un petit garçon de seulement 5 ans, est un véritable prodige du piano absolument épatant.

N’est pas Mozart qui veut, mais là, on s’en approche. Alberto Cartuccia Cingolani, jeune italien de 5 ans, a décidé d’apprendre le piano pendant le 1er confinement, à l’âge de trois ans. Ses parents, mélomanes et musiciens, sont tous les deux diplômés du conservatoire et ont visiblement transmis leur passion à leur enfant.

Alberto Cartuccia Cingolani, le jeune pianiste prodige

S’il a commencé par jouer seulement quelques minutes pour s’exercer en s’amusant, il joue aujourd’hui près de 3 heures par jour, étant uniquement stoppé par ses parents qui lui demandent de lever un peu le pied.

À seulement 5 ans, ce petit prodige a déjà raflé vingt-deux concours italiens et internationaux, et il ne compte pas s’arrêter là. Quand on lui demande ce qu’il veut faire comme métier quand il sera grand, il répond, tout naturellement :

Je veux devenir un grand pianiste ou un chef d’orchestre ! Parents.fr

Si vous vous demandez à quel point son talent est impressionnant, le voici derrière un piano, interprétant le premier mouvement de la Sonate pour piano n° 16 en ut majeur de Wolfgang Amadeus Mozart :

Quand je pense que ma fille n’arrive déjà pas à chanter la BO de la Reine des Neiges en rythme…

Crédit photo image de une : Jupiterimages