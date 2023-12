« Je n’ai pas 26 ans, j’ai 46 ans », une présentatrice espagnole a un geste fort, en direct

Son initiative est percutante. Lors de son émission espagnole « En boca de todos », Sonia Ferrer, actrice et présentatrice, a décidé de se saisir d’une lingette démaquillante et de retirer tout ce qui était sur sa peau, face caméra. La raison de ce geste ? Montrer son soutien à Pamela Anderson qui s’était affichée sans maquillage une nouvelle fois, lors des British Fashion Awards le lundi 4 décembre.

Sonia Ferrer explique son geste lors de l’émission :

Nous sommes très différentes sans maquillage. […] Nous évoluons beaucoup. C’est une réalité, nous changeons, et je n’ai pas 26 ans, j’ai 46 ans. Le temps passe pour tout le monde. […] Avec ce geste, je voudrais seulement revendiquer le naturel et l’acceptation de soi pour que l’on puisse se sentir à l’aise sans artifice. […] Plus rien ne me fait honte. Je m’aime beaucoup plus maintenant qu’il y a 20 ans. Parce qu’au fil des années, tu comprends que tu avais tort sur tellement de choses.

Sonia Ferrer dans « En boca de todos »