À 19 ans, j’ai réussi à vaincre l’anorexie

Publié le 8 octobre 2019

Il y a un mois, le 8 septembre, Mymy est tombée sur un tweet qui a attiré son attention :

Inès a 19 ans, et elle témoignait via ce tweet de sa victoire contre son trouble du comportement alimentaire (TCA) : l’anorexie.

Je l’ai donc contactée pour qu’elle me raconte son histoire inspirante, et pour pouvoir te la partager.

Inès est normande, et elle veut devenir journaliste.

À 11 ans, elle a commencé à développer un trouble du comportement alimentaire, pendant la période difficile de la séparation de ses parents :

Je ne me suis pas rendue compte que j’étais atteinte de TCA , alors que je commençais à cet âge-là une longue période d’ orthorexie . »

Pour ma part, j’ai été touchée par l’anorexie restrictive non-vomitive (je ne mangeais qu’en très faible quantité sans me faire vomir).

« Les TCA sont les troubles du comportement alimentaire comme l’anorexie, la boulimie, l’hyperphagie, etc.

[NDLR : ce terme désigne un désir obsessionnel d’ingérer une nourriture dite très saine, associée à un mode de vie très sain (par exemple du sport à outrance) avec un rejet systématique de tout ce qui est perçu comme malsain.]

Je m’en veux beaucoup par rapport à mes amis, qui pensaient toujours bien faire et que je repoussais à chaque fois… »

Lors de ma période d’anorexie, j’étais devenue asociable. Pensant perdre tous mes amis, je me suis isolée. Je ne sortais plus, ne voyais quasi plus personne.

J’ai donc perdu 1 an dans mon parcours solaire, chose que j’ai très mal vécue, étant très perfectionniste dans le domaine des études.

J’ai dû stopper ma première année de licence, tout d’abord par un arrêt de mon médecin afin de me reposer, puis par une hospitalisation de 4 mois de février à juin 2019.

« L’anorexie s’est révélée lors de mon entrée à la fac en septembre 2018, qui m’a tout d’abord fait entrer dans une phase dépressive importante, qui par la suite m’a fait perdre beaucoup de poids, et qui enfin m’a fait chuter dans l’anorexie par refus de reprendre le poids perdu .

Physiquement, Inès cherchait à repousser ses limites, à savoir jusqu’où son corps pouvait aller. Elle n’a jamais eu d’idées suicidaires, malgré son état dépressif important.

Au plus mal de sa maladie, elle a atteint les 33kg pour 1m57, elle était à la limite de la réanimation forcée :

Je l’ai gardée deux mois, et je suis ensuite passée aux compléments alimentaires hypercaloriques et hyperprotéinés. Je suis restée dans ce centre 4 mois, il m’a sauvé la vie. »

On m’a posée une sonde naso-gastrique de force, ce qui a été un traumatisme. [NDLR : une sonde naso-gastrique permet de réguler l’alimentation des personnes particulièrement dénutries.]

J’avais des cours de sport, des sorties thérapeutiques, une ergothérapeute, des psychiatres et psychologues, des diététiciens, des médecins nutritionnistes, des socio-esthéticiennes…

J’ai attendu plus d’un mois avant d’avoir une place dans le centre de La Croix Rouge à Bois Guillaume en Normandie, et j’y suis entrée le 20 février, jusqu’au 13 juin.

Je savais que seule je ne réussirai pas, et que l’hospitalisation était mon ultime espoir de survie .

Mais voyant que cela ne fonctionnait pas, que je continuais à perdre du poids de semaines en semaines, j’ai demandé à me faire hospitaliser, ce qui n’a pas été chose facile car les places étant très rares.

J’y suis donc allée, et j’y étais suivie toutes les deux semaines dès le mois de décembre 2018 par des diététiciens, psychologues, psychiatres et internes en nutrition.

« J’ai beaucoup perdu mes cheveux , ma peau n’était plus élastique du tout, je m’habillais en 9 ans chez les enfants… Heureusement, j’ai pu être hospitalisée à temps .

Son hospitalisation a sauvé la vie d’Inès, mais pour autant, cela n’a pas suffit tout de suite. Il a fallu qu’elle ait un vrai déclic pour combattre consciemment sa maladie :

Et c’est là que tout a changé. »

Je me suis rendue compte que non seulement je me faisais du mal à moi-même, mais également à ceux que j’aimais .

Puis un jour ma mère s’est mise à pleurer devant moi en me disant qu’elle voyait son unique enfant mourir devant ses yeux et qu’elle se sentait impuissante, que si je tombais, elle tombait avec moi. Alors j’ai eu un déclic.

« Au début, je progressais à l’hôpital pour faire plaisir aux médecins, être la bonne élève. Mais lorsque j’avais des permissions de sortie et que je rentrais chez moi, je rechutais, mes démons revenaient.

De cette période où elle a frôlé la mort, Inès ne retire que du positif, et une nouvelle manière d’aborder la vie qui impose le respect.

Avec une bonne dose de reconnaissance en prime :

« Ce combat m’a appris que la vie est précieuse et bien trop courte pour se la gâcher. Certaines personnes ont des maladies incurables, alors quand on a la possibilité de guérir par soi-même, on doit se battre jusqu’au bout.

J’ai beaucoup mûri durant cette période, j’ai grandi, je me suis assagie.

Je profite de chaque instant, aussi anodin soit-il. J’ai pris un peu plus confiance en moi, et je vais me battre pour chaque combat que la vie me fera affronter.

Si j’avais en face de moi une jeune femme qui passe par les mêmes épreuves que moi, je lui dirais de bouffer la vie, c’est l’expression favorite de ma maman pour cette maladie !

Je lui dirais que lorsqu’elle sera sur son lit de mort et que sa vie sera derrière elle, elle ne se souviendra pas des calories présentes dans ses assiettes ni du poids qu’elle aura pesé, mais plutôt de tous les moments passés avec ceux qu’elle a aimé, de tous les bons souvenirs.

Et puis lorsqu’on sort de l’anorexie, on ne grossit pas, on démaigrit !

On prend des kilos de vie, et chaque femme est belle, peu importe son poids, sa taille ou son IMC. Il faut profiter de chaque instant car on ne sait pas de quoi demain sera fait.

Moi, quand j’avais peur de manger un aliment, je me disais : « Inès, t’as 18 ans, et t’as peur d’une assiette de pâtes ? Tu devrais plutôt avoir peur d’un devoir non-rendu, ou de la vaisselle pas faite dans ton studio d’étudiante ! ».

Je suis tellement reconnaissante envers tous ceux et toutes celles qui m’ont soutenue durant ce combat !

Et je souhaite à toutes et tous ceux atteints de TCA de vaincre cette épreuve, car si je l’ai fait, alors tout le monde en est capable.

Je ne suis pas une super-héroïne ! »