Une petite taille pour du gros son : cette enceinte Marshall est à -22%

Marshall va vous permettre de profiter de votre bande-originale préférée ou de votre playlist 100% bootyshake en toute liberté grâce à son enceinte Bluetooth Stockwell II !

Comment imaginer faire le ménage ou un peu de sport sans écouter une bonne playlist ? Histoire de se motiver ou de réchauffer les coeurs, la musique peut être un véritable moteur. Dans un casque ou des écouteurs on a parfois besoin de s’isoler dans sa bulle pour profiter de ses albums préférés.

Mais la musique, c’est aussi et surtout du partage. En solo à la maison, entre amis sur la route des vacances ou à l’heure de l’apéro, pour regarder films et séries ou s’improviser chorégraphe de talent : on a envie de pouvoir kiffer le son au maximum !

Pour écouter vos albums ou podcasts préférés partout, toute la journée et avec qui vous voulez, cette enceinte Marshall va vous faire craquer. Amazon vous offre -22% sur la Marshall Stockwell II.

Découvrez l’enceinte Bluetooth Marshall Stockwell II à 174,40€ au lieu de 219€

Une enceinte rétro et rock n’roll

La Marshall Stockwell II s’invite chez vous pour vous offrir des sessions karaoké , des podcasts ou des replays. Il suffit d’y connecter son ordinateur, sa tablette ou son smartphone pour en profiter en bonne qualité.

Cette enceinte Marshall se reconnait grâce à son look rétro et son design façon ampli de guitare. L’utilisation et les réglages de la Stockwell sont très simples : sur le dessus, vous trouverez des boutons pour gérer le volume, les basses et les aigus. C’est tout !

Elle est équipée de la technologie Bluetooth 5.0 pour profiter de votre playlist jusqu’à 10 mètres de distance. Grâce a sa petite morphologie, cette enceinte peut se ranger dans une valise ou un sac à dos et sa bandoulière permet de la transporter facilement. Par contre elle n’est pas des plus légères : comptez 1,4 kilo tout de même.

Elle est dotée d’une autonomie allant jusqu’à 20 heures sans avoir à la charger. De plus le temps de chargement est très rapide — 20 minutes pour six heures de musique.

Petit bonus : sans être waterproof, la Stockwell est conçue de manière à résister aux éclaboussures accidentelles.

L’enceinte Bluetooth Marshall Stockwell II en bref

Look rétro et design façon ampli de guitare

Bluetooth jusqu’à 10 mètres

L’utilisation et les réglages sont simples d’utilisation

Autonomie allant jusqu’à 20 heures

L’enceinte Bluetooth Marshall Stockwell II est à -22% sur Amazon

Amazon vous propose -22% sur cette enceinte bluetooth. La Marshall Stockwell est à 174,40€ au lieu de 219€ !

Découvrez l’enceinte Bluetooth Marshall Stockwell II à 174,40€ au lieu de 219,00€