Prime Video prépare l’arrivée de My Policeman, le film phénomène sur une romance gay et un triangle amoureux avec Harry Styles et Emma Corrin.

La carrière musicale d’ Harry Styles semble se porter au mieux. En avril 2022, il est même entré dans l’histoire de Spotify en tant qu’interprète du titre le plus écouté en une journée avec « As It Was ».

Cela ne l’empêche pas de continuer son incursion du côté du cinéma, où il enchaîne les projets stimulants. Après Dunkerque de Christopher Nolan, l’ex One Direction a donné la réplique à Florence Pugh dans le thriller psychologique Don’t Worry Darling.

Plus récemment, Harry Styles a rejoint la tête d’affiche de My Policeman, un film british adapté du roman éponyme de Bethan Roberts.

La bande-annonce de My Policeman est arrivée !

Pour les plus impatientes d’entre nous, Amazon Prime a révélé la bande-annonce de My Policeman en attendant sa sortie sur la plateforme le 4 novembre 2022.

S’il faut se contenter de moins d’une minute d’images pour le moment, la bande-annonce rassemble tous les éléments qui rendent ce film si alléchant.

Il y a d’abord un casting cinq étoiles. Harry Styles n’est pas le seul argument du film puisqu’il joue aux côtés d’Emma Corrin, la star de The Crown récompensée par un Golden Globe pour son interprétation de Lady Diana.

Un triangle amoureux dans un contexte homophobe

Dans My Policeman, Harry Styles joue Tom, un policier britannique contraint de cacher son homosexualité. Parallèlement à sa relation avec Marion, il vit une passion dévorante avec Patrick, un conservateur de musée.

© Amazon Prime Video

À travers ce triangle amoureux, My Policeman croise un drame intime et politique : une partie du récit se situe dans les années 1950, époque où l’homosexualité était considérée comme un crime aux yeux de la loi anglaise (il faudra attendre 1967 pour que ladite loi soit abolie).

Après la diffusion de cette bande-annonce, l’intrigue reste encore pleine de mystères. En revanche, malgré sa brièveté, elle suffit aussi à nous faire éprouver l’alchimie entre les trois protagonistes et promet de nous faire vivre des émotions intenses. On a hâte !

À lire aussi : Vous allez prendre une gifle devant cette série sur une ado en quête d’amour paternel, déjà dispo sur Prime

Crédit Image à la Une : © Amazon Prime Video