Un site d’infos lesbiennes et un « Netflix du Gouinistan », ça vous tente ? Alors par ici !

Vous connaissiez peut-être déjà Lesbien Raisonnable, qui raconte l’actu politique, culturelle et lol des lesbiennes sur Twitter, Instagram et via Newsletter ? Bientôt, ce sera aussi un site d’infos, avec une partie catalogue de films et séries de femmes qui aiment les femmes !

Les membres du Gouinistan connectées la connaissent déjà bien. Et comme elle mérite d’être encore plus connue, au-delà des frontières de ces terres, voilà que Lesbien Raisonnable s’apprête à lancer un média à part entière. Ce, grâce à une campagne de financement participatif qui a commencé le 26 avril 2022, journée de la visibilité lesbienne, sur Ulule.

🥁 ANNONCE 🥁 Cette #JourneeDeVisibiliteLesbienne est l’occasion de vous partager ce sur quoi on travaille depuis quelques semaines : un média lesbien en ligne doublé d’un véritable vidéo-club gouin 👀 pour en savoir plus et soutenir le projet ➡️ https://t.co/Qwtiqn6V6S — Lesbien Raisonnable (@LesbienRaison) April 26, 2022

Lesbien Raisonnable, bientôt à la fois un site d’infos et un vidéo-club gouin

Aujourd’hui en France, il existe peu de médias d’envergure dédiés aux femmes qui aiment les femmes. On peut notamment compter les revues Jeanne et Well Well Well ou encore le webzine Barbieturix. Mais Lesbien Raisonnable se démarque aussi, par sa présence toujours pertinente et impertinente sur Twitter, Instagram, une newsletter, et peut-être bientôt un site si sa campagne de financement participatif via Ulule fonctionne !

Puisque Clémence Guetté est en pleine hype depuis hier grâce aux images de Quotidien, je vous livre les résultats de mon enquête (uniquement basée sur cet article : https://t.co/osAWQrlUCk) pic.twitter.com/FuzaVTJoP2 — Lesbien Raisonnable (@LesbienRaison) April 27, 2022 Lesbien Raisonnable, toujours première sur l’info du Gouinistan.

Lesbien Raisonnable présente ainsi ses nouvelles ambitions d’informations sapphiques :

« Savant mélange de Télérama, Vanity Fair, Médiapart et… Netflix, le futur site Lesbien Raisonnable sera l’indispensable média pop culture du lesbianisme. Le futur site Lesbien Raisonnable s’articulera en deux volets : 1. Un média dédié : Avec ce crowdfunding, mon ambition est de faire de lesbienraisonnable.com un magazine dédié à la communauté lesbienne : actualité culturelle et politique, scoops en tout genre, reportages, enquêtes, interviews… un média quoi ! Le site proposera gratuitement un contenu ultra lesbien, avec autant de sérieux que de légèreté. Si le crowdfunding est un succès et que nous pouvons les rémunérer, d’autres plumes participeront à cette joyeuse gazette. 2. Le vidéo-club de la culture lesbienne : […] le site proposera une porte menant vers une autre dimension : une base de données de films et séries lesbiennes. […] Un catalogue joli et finement pensé qui permettra de naviguer dans la profusion de productions lesbiennes et de se diriger vers la plateforme de streaming ou de VOD qui les diffuse. […] Pas d’algorithme envahissant mais une sélection à la main avec un système ingénieux de catégories et de tags mettant en avant les narrations originales […] Si la campagne atteint un certain pallier, on pourra envisager d’étendre ce catalogue lesbien aux livres, aux podcasts et à toutes ces références qui font notre culture, pour une véritable médiathèque gouine. »

Alléchant, n’est-ce pas ?

Enrichir la diversité des médias, un enjeu social et politique, surtout pour les lesbiennes

C’est donc un projet passionnant qui viendrait enrichir la diversité des médias, une source de plus d’informations et de culture pour les femmes qui aiment les femmes, mais aussi pour tout le monde bien sûr. Ce qui représente un enjeu social et politique majeur, puisque les femmes qui aiment les femmes sont sans cesse invisibilisées. Même les plus out d’entre elles souvent replacardisées par l’Histoire. A fortiori depuis que celle-ci s’écrit de plus en plus en ligne où le mot « lesbienne » renvoie encore beaucoup trop vers du contenu pornographique.

Pour soutenir ce futur média en ligne avec une partie Netflix du Gouinistan (et découvrir les formidables contreparties dont des tattoos éphémères dessinés par Chapeau Péruvien) , ça se passe donc sur la page Ulule de la campagne de financement participatif de Lesbien Raisonnable qui se termine le 31 mai 2022.

Soutenir Lesbien Raisonnable sur Ulule

Bravo les lesbiennes !

À lire aussi : Entre relations à distance et invisibilisation, les lesbiennes et les bisexuelles galèrent pour draguer à la campagne

Crédit photo de Une : Lesbien Raisonnable.