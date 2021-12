Un body, trois tenues : changez de style à volonté !

Et si une pièce pouvait suffire à relever le niveau de votre garde-robe ? Certaines ont cette particularité, comme ce body pailleté chiné chez Kiabi.

Vous pouvez retrouver dès à présent une collection dans laquelle vous allez rayonner durant les fêtes de fin d’année sur le site de Kiabi. Et parmi toutes les pièces qui valent le coup d’œil, venez découvrir le body imaginé pour combler toutes vos envies !

Ce petit bijou existe en trois coloris ; dans les trois cas il est étincelant. Mais ce n’est pas tout, il possède deux autres arguments qui ne vous laisseront pas indifférente…

Body, Kiabi, 9€

Le premier, ce sont ses épaulettes marquées grâce à quelques coutures bien placées. C’est un détail qui donnera plus de relief à votre carrure, comme un air plus assuré. Le second, c’est son effet drapé et sans couture, qui apporte de la légèreté à la pièce.

En bref, ce body Kiabi a tout le potentiel pour devenir l’un des incontournables de votre garde-robe.

Avec quoi l’assembler ? C’est très simple : sa forme et sa couleur lui permettent d’aller avec tout ! Tel un caméléon, ce body s’adapte à votre style, votre humeur et envie du moment. Et c’est exactement ce que l’on demande à une belle pièce de mode.

Un body, une jupe, l’association miracle

Cette première combinaison fonctionne à tous les coups : l’ensemble body/jupe.

L’effet drapé et légèrement bouffant du body sera très justement souligné par la ceinture élastique de la jupe. D’ailleurs celle-ci est disponible en noir, rouge ou vert — quelque soit l’assemblage que vous choisissez, pour les fêtes, vous serez divine.

Jupe courte en velours, 12€

Un body, un pantalon classe façon smoking

C’est une autre des pièces fortes de cette collection : ce pantalon noir, droit et taille haute. Les deux petits plus de ce bas ? Sa ceinture à la taille, et les bandes satinées sur le côté pour casser le sérieux de ce smoking !

C’est une bonne idée avec le body, si vous êtes plus à l’aise en pantalon et si vous avez envie d’apporter du chic à la soirée à laquelle vous serez conviée.

Pantalon Wide Leg, 20,00€

Un body, un blazer, façon dandy

Les combinaisons précédentes vous expliquent quelle pièce mettre avec le body, mais vous pouvez aussi mettre quelque chose dessus ! En vrai caméléon du style, ce body se prêtera volontiers à une posture de dandy. Cette veste de smoking — ou blazer — noire viendra parfaitement souligner le tissu argenté, tout comme les strass dans sa version noire.

D’ailleurs, vous pouvez poser la veste de manière faussement négligée sur vos épaules afin d’ajouter de la nonchalance !

Veste de tailleur, 25€

Quelle que soit l’allure que vous choisissiez pour les fêtes, vous serez somptueuse. Avec ce body vous ferez un sans-faute. Votre seul problème à Noël ou au Nouvel An ? Choisir avec quoi associer cette merveille ! Et dans la collection des fêtes de fin d’année de Kiabi, vous êtes sûre de trouver ce qu’il vous faut selon votre style.

