Angèle a récemment donné une interview pour l’émission Sept à Huit où elle a évoqué l’acte violent qu’elle a subi : son outing en 2019 dans un magazine people.

Angèle, la chanteuse belge à succès, est revenue sur un moment violent qu’elle a vécu il y a maintenant quelques années : l’outing.

Pour rappel, l’outing est le fait de révéler l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre d’une personne sans son consentement. C’est quelque chose de violent, c’est une invasion de la vie privée : chaque personne doit avoir la possibilité de parler de ces aspects de sa vie au moment où elle le décide et de la façon dont elle le souhaite.

L’outing d’Angèle, un moment violent et grave

En 2019, le magazine Public avait outé Angèle en publiant une photo de la chanteuse et de sa compagne Marie Papillon, en couverture.

La chanteuse belge est revenue dans Sept à Huit sur cet acte qu’elle a trouvé « extrêmement violent ».

« L’outing ne peut pas être justifié ! » #SeptAhuit https://t.co/ByQzxmcdYp — Sept à Huit (@7a8) February 20, 2022

Pour la jeune femme, c’était « une douche froide », et à juste titre. L’outing n’est pas quelque chose de normal : c’est un acte fait sans consentement et ça peut être très mal vécu par la personne qui en est victime.

De ce fait, il y a évidemment une grande distinction à faire entre le coming-out — volontaire — et l’outing. D’ailleurs, Angèle avait par la suite fait son coming-out en 2020, quand elle l’a choisi, en postant sur Instagram une belle photo où elle portait un t-shirt avec écrit « Portrait of women who love women » suivi d’une liste de femmes aimant les femmes.

En plus de la violence de son outing, Angèle a également évoqué l’hypocrisie de cet acte parfois défendu au nom de « la communauté LGBT ».

« On est pour les LGBT mais outer quelqu’un contre son gré ce n’est absolument pas une démarche pro LGBT. »

La jeune femme évoque son souhait d’éduquer les autres et de pouvoir évoluer vers un monde d’égalité. Un beau message qu’Angèle porte très bien, que ce soit avec ses mots ou en t-shirt !

