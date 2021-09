Vous aviez raté le docu d’Ovidie sur les violences obstétricales ? Il est dispo sur YouTube !

« Tu enfanteras dans la douleur », le documentaire de la réalisatrice féministe Ovidie sur le sujet des violences obstétricales est disponible gratuitement sur YouTube !

L’excellent documentaire de la réalisatrice et militante, Ovidie, sur le sujet des violences obstétricales a été mis en ligne sur la chaîne YouTube d’Arte. Sorti en 2019, Tu enfanteras dans la douleur est toujours d’actualité, car trop de personnes continuent d’être maltraitées lorsqu’elles donnent la vie. Et le Covid a même renforcé certains problèmes dans les maternités…

Article initialement publié le 16 juillet 2019

Très attendu par de nombreuses militantes féministes, le documentaire d’Ovidie Tu enfanteras dans la douleur a été diffusé sur Arte mardi 16 juillet 2019.

La réalisatrice engagée, connue pour ses précédentes enquêtes sur la pornographie et le travail du sexe, se penche cette fois-ci sur les violences obstétricales.

Une enquête puissante sur les violences obstétricales

Son travail d’enquête mêle témoignages, images d’archives et reportages, pour mieux comprendre la réalité des violences subies par les femmes au moment de l’accouchement.

Épisiotomie sans consentement, césarienne sans anesthésie, déchirures recousues à vif, expression abdominale… Autant d’actes violents commis par certains soignants et soignantes.

Pendant de longues années, cette réalité-là a été tue, jusqu’à ce que des femmes et des militantes prennent la parole en Europe pour les dénoncer, avec l’espoir de faire bouger les lignes.

En plus de libérer la parole des femmes victimes de violences obstétricales via des témoignages poignants, le documentaire explore l’histoire pour mieux comprendre les racines du problème et esquisser des alternatives, comme l’accouchement physiologique.

Un documentaire sur les violences obstétricales à regarder gratuitement en replay

J’ai pris le temps de regarder Tu enfanteras dans la douleur et j’ai été bouleversée.

Dans les dix premières minutes du documentaire, on voit des femmes raconter face caméra les souffrances inimaginables qu’elles ont endurées. Ces témoignages sont très durs à entendre, mais ô combien essentiels.

D’abord, parce que j’ai la conviction qu’en étant bien informée, on peut mieux se défendre/protéger (même s’il n’est pas question de culpabiliser les victimes en disant qu’elles n’étaient pas assez renseignées, hein !).

Ensuite, parce que je pense qu’il est temps de se mobiliser en tant que militante sur cette question de la maternité, longtemps délaissée par les combats féministes. Et Ovidie explique d’ailleurs très bien pourquoi dans le documentaire.

Bref, je recommande à toutes et tous (les hommes aussi sont concernés par ce sujet de société !) de regarder Tu enfanteras dans la douleur.

Et ce, même si les violences obstétricales sont l’une des raisons qui nourrissent ma peur d’accoucher. Je vous en avais d’ailleurs déjà parlé dans un autre article en vous donnant des conseils de sage-femmes féministes et bienveillantes pour te préparer à y faire face.

Je vous laisse regarder aussi le documentaire et on s’en parle dans les commentaires de cet article ?

Pour aller plus loin sur le sujet des violences obstétricales : Vous pouvez parcourir le rapport du Haut Conseil à l’Égalité sur les violences gynécologiques et obstétricales

Vous pouvez aussi suivre le travail du Ciane pour améliorer les conditions de naissance en France

