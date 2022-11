Trois expositions pour épancher votre soif de culture

Des identités queer dans le monde arabe à l’art coloré de Niki de Saint Phalle en passant par l’art collectif, voici la sélection Madmoizelle des expositions à voir en France.

L’un des plus grands plaisirs de l’automne et de l’hiver est de se réfugier au musée lorsqu’il fait froid. Voici une sélection des expositions que l’on a adorées ou qui nous font le plus envie, à découvrir en cette fin d’année.

Paris : Habibi, les révolutions de l’amour à l’Institut du monde arabe, jusqu’au 12 février

À Paris, l’Institut du monde arabe met à l’honneur les identités LGBTQIA+ à travers des œuvres d’une créativité et d’une puissance époustouflantes.

Répartie sur 750 m2, l’exposition Habibi laisse place à de nombreux médium allant de la photographie à la peinture, en passant par la danse ou encore la vidéo. De quoi rendre visible le regard d’artistes interrogeant les normes sociales, personnelles et esthétiques qui traversent la création contemporaine.

Toulouse : Niki de Saint Phalle aux Abattoirs jusqu’au 5 mars

Les Abattoirs de Toulouse rendent hommage à Niki de Saint Phalle (1930-2002) en se concentrant sur les années 1980 et 1990. Moins connue, cette période marque « une liberté, un affranchissement, une diversité de travail, un engagement et un modèle d’entrepreneuriat, novateurs et exemplaires » dans la carrière de l’artiste franco-américaine.

Pour Niki de Saint Phalle, les années 1980 et 1990 marquent aussi la création du Jardin des Tarots, commencé en 1978. L’ouverture de son art dans l’espace naturel et public, en dehors des galeries ou des musées est un moyen de répandre l’art dans le quotidien. C’est aussi une façon de s’adresser au plus grand nombre, pour une artiste engagée dans une lutte écologique, féministe et antiraciste, en faveur des minorités mises au ban de la société.

Marseille : Amitiés, créativité collective au Mucem jusqu’au 13 février

La puissance du collectif est à l’honneur au Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, à Marseille.

L’exposition « Amitiés, créativité collective » met en lumière un ensemble de 117 œuvres collectives, nées de la rencontre et souvent de l’amitié entre différents artistes parmi lesquels Picasso, Klein, Buffet ou encore Saint Phalle.

Qu’ils soient philosophes, écrivains, musiciens ou encore cinéastes, les artistes des XXe et XXIe siècles ont laissé libre cours à leur spontanéité et l’énergie créatrice du groupe dans des œuvres collaboratives, souvent boudées par les historiens académiques. Citons comme emblème de cette forme d’art le « Grand tableau antifasciste collectif » de 1960, une œuvre anticolonialiste née de la main de cinq artistes engagés dans la dénonciation des crimes commis pendant la guerre d’Algérie, comme la torture.

