Finn Wolfhard va jouer dans The Turning, un film d’horreur aux airs de « Les Autres »

Pour correctement aborder le sujet dont il est ici question, il me faut vous parler d’un livre.

Le Tour d’écrou est un monument de l’horreur.

Sorti en 1898, il s’agit d’une nouvelle écrite par Henry James, qui a connu un joli succès lors de sa sortie et a notamment été encensé par Oscar Wilde (rien que ça).

Un siècle et des poussières plus tard, le livre continue de passionner les férus de littérature et d’horreur. Tant et si bien qu’il s’est vu plusieurs fois adapté au cinéma.

Il était largement temps de remettre ça !

The Turning, le film d’horreur que j’attends plus que TOUT

Le Tour d’écrou trône sur mon semblant de table basse depuis une bonne dizaine d’années.

Recommandé par mon ancien prof de Français, je l’avais acheté sans conviction mais m’étais laissée séduire dès les premières lignes.

C’est que l’ombre d’un stress plane en permanence sur les mots d’Henry James. Avec élégance et surtout concision, il pose les bases de l’horreur, en oscillant entre éléments du réel et éléments surnaturels.

Il décontenance d’abord, séduit ensuite.

Je suis donc ravie de voir qu’une nouvelle adaptation cinématographique verra bientôt le jour.

Après quelques versions plutôt brillantes comme Les Innocents (de Jack Clayton) sorti en 1961, qui est dans mon top 10 des films d’horreur les plus aboutis de l’univers, Le Tour d’écrou (de Rusty Lemorande), et Les Autres, sorti en 2001, qui s’inspire librement des Innocents, j’ai hâte de voir quelle nouveauté la réalisatrice Floria Sigismondi (American Gods) apportera au récit.

Finn Wolfhard, nouveau visage de l’horreur

Cerise sur ce délicieux gateau, c’est le très jeune mais déjà très populaire Finn Wolfhard qui campera l’un des rôles principaux, d’après le site américain Variety.

Après être apparu cette année dans Ça, le carton horrifique adapté du roman de Stephen King, et dans Stranger Things, l’acteur de 14 ans n’en finit plus de conquérir le monde du divertissement.

De nouveau à l’affiche d’un film d’horreur, espérons que l’acteur ne s’enferme pas dans un genre.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée. Armons nous de patience.

