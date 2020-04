J’ai l’impression de te parler de nouveaux teen shows tous les jours ces derniers temps, ma chère lectrice.

Mais c’est en partie parce que Netflix excelle dans la création de teen dramas qui plaisent aux foules et ne se prive pas de jouer cette carte à fond en période de confinement.

Entre Outer Banks, Love 101 ou encore Never Have I Ever, les fans de séries adolescentes vont être servis !

Mais laisse-moi te parler également de The Half of It, un film pour jeunes adultes entre classique et modernité.

The Half of It, ça parle de quoi ?

À lire aussi : The Half of It, une teen-comédie romantique Netflix pas comme les autres

The Half of It relate l’histoire d’Ellie Chu (Leah Lewis), une lycéenne un peu nerd qui n’a pas beaucoup d’amis. Cette dernière a trouvé le moyen de se faire de l’argent pour aider son père à payer les factures : elle fait payer ses camarades pour faire leurs devoirs. Ellie est différente et elle le sait. « L’avantage quand tu es différente dans une petite ville comme celle-là, c’est que personne n’attend de toi à ce que tu sois comme eux. » Mais le jour où Paul, un mec de son lycée (Daniel Diemer) l’embauche pour écrire des lettres d’amour à Aster, la fille populaire qu’il aime bien (Alexxis Lemire), Ellie se rend compte qu’elle éprouve elle aussi des sentiments pour cette dernière…

Ça te rappelle quelque chose ?

Tout à fait ! Il s’agit volontairement d’une version adolescente et moderne de Cyrano de Bergerac.

Car la créatrice de The Half of It, Alice Wu, y a intégré une dimension LGBTQ+ afin de remettre la pièce classique dans l’ère du temps.

The Half of It, un film pour ados dans l’ère du temps

Si The Half of It m’emballe plus que n’importe quel teen show, c’est parce qu’il semble s’agir d’une comédie non pas axée sur la recherche d’amour parfait mais sur la quête de sa propre identité.

J’avoue être lassée des romcoms pour ados qui se ressemblent toutes (The Perfect Date, The Kissing Booth, À tous les garçons que j’ai aimés…) mais The Half of It semble différente.

« L’amour, ce n’est pas trouver sa moitié parfaite, c’est essayer, y arriver, se planter… », comme l’explique Ellie dans la bande-annonce.

Dans une interview donnée à Entertainment Weekly, Leah Lewis qui incarne justement Ellie, a expliqué :

« Quand j’ai lu le script, je me souviens d’avoir dit à mon agent et mes proches : « Si je ne suis pas Ellie Chu, je vais être très en colère. Je vais pleurer si je ne fais pas partie de ce projet incroyable ». (…) Ce film n’est tellement pas ce que vous croyez. Ce n’est pas uniquement un film qui parle d’amour, mais un film qui parle d’Ellie, cette outsider, qui va découvrir qui elle est. »

The Half of It sera dispo le 1er mai sur Netflix et je ne te cache pas mon impatience !

À lire aussi : Summertime, la série italienne de Netflix qui va faire monter la température