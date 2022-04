Test : quelle mère emblématique de série êtes-vous ?

Très protectrice, distante, copine… les séries nous montrent tout un tas de mères différentes. Nous en avons sélectionné cinq emblématiques ! À laquelle ressemblez-vous ?

Que vous soyez fan des vieilles séries doudou comme Gilmore Girls ou Malcolm ou des petites nouvelles comme Sex Ed ou Workin’ Moms, ou encore de la meilleure de tous les temps, Game of Thrones, vous connaissez sûrement les personnages de mères proposés, clichés sur pattes mais dont les travers peuvent être très drôles !

En répondant à ce petit questionnaire, on vous indiquera si vous êtes plutôt la control freak mère de Malcolm ou la sur-protectrice maman Stark.

Votre petit est malade, il est tout fiévreux et doit rester au lit. Que faites-vous ? Vous restez à son chevet, aussi longtemps qu'il le faudra, jour et nuit. Ha dommage, vous avez une journée super chargée aujourd'hui, son père va s'en occuper. Haaaaaa quelle galère, fallait bien que ça nous tombe dessus encore. Vous allez préparer infusions et petits gâteaux, ça lui fera du bien. Vous rentrez chez vous, et vous voyez que votre magnifique robe rouge, votre préf, a été découpée pour faire un déguisement au chien. Vous menez une enquête policière pour débusquer et punir les coupables. Ça peut pas être vos enfants, impossible, c'est eux qui vous ont acheté cette robe en plus. Bon, vous êtes déprimée, mais ce n'est pas grave, c'est des enfants... Toute expérience est bonne à prendre, vous allez leur expliquer que ça ne se fait pas, des erreurs tout le monde en fait. Vous apprenez que votre enfant a fait un bisou (sur la bouche s'il vous plaît !) à un ou une camarade de classe. OMG, déjà, mais c'est encore un gros bébé pour moi. Rien d'étonnant, je lui parle des bisous et des relations depuis si longtemps, enfin ça se produit ! Quoi, mais pourquoi c'est pas lui qui m'en a parlé, et surtout pourquoi pas tout de suite après ?! J'espère que c'est une personne bien, et surtout qu'on s'entendra avec sa famille. On vous propose une mission intéressante à l'autre bout du pays. OK, pour les enfants, on s'arrangera toujours, Work First ! Non merci, ça me dit trop rien de m'éloigner des enfants en ce moment. D'accord, mais j'emmène les gosses, ça va être une expérience fabuleuse. M'éloigner des enfants pour quelque temps, mais ouiiiii, avec grand plaisir ! Votre enfant, ce petit rigolo, a mis un chewing-gum sur la chaise du prof. Ho faut qu'il arrête ces conneries celui-là, il va avoir une punition bien sévère. Trop drôle, j'avais fait la même quand j'étais petite... Si le prof est un con, ça se justifie, il faut voir. Je vais encore me faire convoquer, ras le bol de ces pertes de temps. Votre enfant vous supplie d'accompagner la classe à une sortie scolaire au Puy du Fou. Nan mais ça va pas, chez ces réacs qui réécrivent l'histoire ? Déso, mais j'ai plein de boulot en ce moment, ça va pas être possible. Ça peut être sympa, ça permettra de passer un peu plus de temps ensemble. Il y aura de la guerre et des chevaliers : oui, avec grand plaisir !

