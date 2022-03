La productrice de Sex Education s’attaque à la maternité dans une série d’horreur qui donne très envie

Cette série a tout pour nous convaincre, un pitch incroyable, des thématiques trop peu abordées sur petit écran et une productrice qui a fait ses preuves.

The Baby est une série sur la maternité, à la fois drôle et horrifique, qui débarquera sur nos écrans le 25 avril, sur OCS précisément. Le futur carton de HBO ?

C’est la productrice Siân Robins-Grace, en charge de la saison 1 et 2 de Sex Education (les meilleures !), qui s’est occupée de ce beau projet, qu’on a hâte de découvrir dans son intégralité. En attendant, le trailer donne vraiment envie. Flippant à souhait et avec un humour bien dérangeant, tout ce que l’on aime.

« Toi et moi, on sait très bien que je ne suis pas ta mère »

Toutes les problématiques de la maternité semblent ici poussées à l’extrême. Natacha (Michelle de Swarte), femme célibataire de 38 ans, devient mystérieusement mère. Mais son bébé n’est pas celui dont on rêve. Il semble affublé de pouvoirs maléfiques et est bien déterminé à lui en faire baver. La nouvelle mère tente de s’en débarrasser par tous les moyens, mais le bébé ne l’entend pas de cette manière et compte bien rester dans sa vie.

(© The Baby/HBO)

Voici la présentation qui nous en est faite par OCS :

« Furieuse que ses amis les plus proches aient tous des bébés, Natasha, débarque un jour avec un bébé, et sa vie implose de façon dramatique. Contrôleur, manipulateur, mais incroyablement mignon, le bébé transforme la vie de Natasha en un spectacle d’horreur surréaliste. Alors qu’elle découvre la véritable étendue de la nature mortelle du bébé, Natasha fait des tentatives de plus en plus désespérées pour s’en débarrasser. Elle ne veut pas de bébé. Mais le bébé la veut... »

Entre Baby Boss, Midsommar et Rosemary’s Baby, cette comédie horrifique a tout pour nous convaincre.

Image en une : © The Baby/HBO