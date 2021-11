Notre top 3 des séries récentes sur la maternité, à regarder d’urgence

Drame social, série addictive, policier matriarcal… on vous a contacté une petite sélection de séries américaines sur la maternité (on attend toujours les françaises) à regarder d’une seule traite ou à étaler dans le temps pour faire durer le plaisir.

On avait besoin de nouvelles figures de mères dans les séries – parce que les daronnes d’aujourd’hui ne sont plus effacées ou sans cesse occupées – et qu’elles ne soient pas uniquement des mères. Le renouveau dans ce domaine est le bienvenu !

On a aussi besoin d’un peu de diversité et de figures qui nous ressemblent. Alors partons ensemble au pays merveilleux des séries sur la maternité !

Working Mom’s, la plus addictive

Les petites moues ne donnent pas vraiment envie, mais vous pouvez foncer ! (© Netflix)

Cette série canadienne, diffusée sur Netflix depuis 2019, suit le quotidien riche en rebondissements de quatre mères : Kate, Anne, Frankie et Jenny. En cinq saisons, cette série créée par Catherine Reitman, qui joue Kate Foster (fun fact : elle est la fille du réal’ de SOS Fantômes) a su conquérir le cœur de nombreuses femmes – mères ou non.

Elle développe avec humour et finesse des thèmes inhérents à la parentalité, comme la difficile conciliation de la vie pro et perso, les discriminations lorsque l’on est femme et d’autant plus mère en entreprise, les difficultés du couple après l’arrivée d’un enfant, l’IVG alors que l’on est mère, le sacrifice maternel…

Bref, autant de joyeusetés abordées dans cette sitcom addictive, avec franchise et drôlerie. J’ai commencé peu avant d’avoir été enceinte et je ne pensais pas me retrouver dans un tel tourbillon de binge-watching. Si vous avez la chance de ne pas l’avoir vue, on ne peut que vous la recommander !

Workin’ Moms est à regarder sur Netflix

Mare of Eastown, la plus policière

Mare Sheehan qui réfléchit à son enquête ! (© HBO)

Cette série HBO a fait grand bruit lors de sa sortie en mai aux États-Unis, en faisant notamment des cartons d’audience. En France aussi, Mare of Easttown a bénéficié d’une bonne presse ; la qualité du scénario et de l’image a été saluée. Mais c’est surtout la performance époustouflante de Kate Winslet qui a impressionné.

Pour ce qui est de l’histoire, elle ne semble au premier abord pas si originale. Dans une petite ville des États-Unis, souvent recouverte de brouillard, la jeune Erin, dix-sept ans, mère d’un petit garçon, est retrouvée morte. Mare Sheehan, sergente de la police, mais aussi mère ayant perdu son fils et déjà grand-mère, est une figure bien connue de la bourgade. C’est elle qui enquête sur cette affaire.

Les performances des actrices, les fausses pistes et les cliffhangers d’une intrigue bien ficelée et finement écrite, l’atmosphère de cette petite ville où tout le monde se connaît mais où tout le monde cache quelque chose, l’omniprésence des femmes et surtout des mères, en font une série originale et très puissante, qui détourne les codes du genre.

Mare of Easttown est à regarder sur OCS

Maid, la plus riche en émotions

Alex et Maddy en route pour une nouvelle vie. (© Netflix)

Très gros succès d’audience également, Maid – mini-série la plus regardée de l’histoire de Netflix – nous embarque dans le quotidien d’Alex et de sa petite Maddy, trois ans. Elles ont dû fuir le domicile familial après des violences conjugales.

C’est d’abord un magnifique portrait de mère, qui va tout tenter pour sortir la tête de l’eau, alors que tout est contre elle, les institutions en premier lieu et la justice qui lui retire provisoirement la garde de sa fille pour la confier au père violent et alcoolique. On frémit avec elles à chaque obstacle et on souffle lorsqu’elles parviennent à avoir un peu d’indépendance et d’espoir.

Une histoire prenante, donc, qui montre avec subtilité et nuances les mécanismes d’emprise et de domination au sein du couple.

Cette adaptation réussie du best-seller autobiographique Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive de Stephanie Land donne un rôle d’envergure à la jeune Margaret Qualley, qui s’en sort avec brio et nous ferait presque oublier qu’elle est la fille d’Andie MacDowell, qui joue également sa mère dans la série. Vous ne ressortiez clairement pas indemne du visionnage de cette mini-série !

Maid est à regarder sur Netflix

La représentation de la maternité dans les séries évolue, et c’est tant mieux car on vient de loin ! Nous consacrions il y a quelques mois un article aux personnages de mères dans les séries, trop souvent vues comme des maniaques en quête de contrôle. Cela dit beaucoup de la façon de considérer les mères dans nos sociétés.

Vous savez ce qu’on va vous dire maintenant, pas vrai ? À vous d’enrichir cette liste et de nous faire partager vos séries préférées !

